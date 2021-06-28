Kızılderililer Meghan Markle ve Prens Harry'den şikayetçi

ntv.com.tr 28.06.2021 - 12:44 | Son Güncelleme : 28.06.2021 - 12:53
Bir grup yerli Amerikalı, Meghan Markle ve Prens Harry’yi, California’daki malikanelerinde sulama yapmak için kutsal suyu kullanmakla suçladı.
Geçen yıl kraliyet görevlerini bıraktıktan sonra ABD’ye taşınan çiftin 14,7 milyon dolarlık lüks eviyle ilgili suçlamada bulunanlar, Çumaşlar olarak bilinen ve geçmişleri 11 bin yıl ötesine giden Kızılderili halkı.
Sussex çiftinin evinin yer aldığı Montecito bölgesinde pek çok ev, büyük miktarda sıcak ve soğuk su kaynaklarını, yer altı sularını kullanıyor.
Çumaş Kızılderili topluluğu lideri olan 60 yaşındaki Eleanor Fishburn, The Sun gazetesine konuşarak Montecino’daki evlerin bahçe sulamada kullandığı suların kendileri için kutsal olduğunu söyledi. Fishburn, “Bizim için bu su, saf sudur, kutsal sudur ve törensel sudur. Yerli nüfus olarak bizim için kutsal değere sahip bu kaynak suyunun bu şekilde kullanılması bizim için kabul edilebilir değil” dedi.
GÖRÜŞMEYE DAVET ETTİLER
Fishburn, Prens Harry ve Meghan Markle’ı, kabilelerinin tarihini anlatarak alternatif bir yol bulmak için görüşmeye davet ettiklerini söyledi. Kızılderili lideri, “Gelirlerse harika olur, onlara tarihimizi ve kültürümüzü anlatırız. Suyun bizim için ne kadar kutsal olduğunu anlamalarını sağlarız” dedi.
İDDİALARIN ARKASI KESİLMİYOR
Kraliyetle ayrıldıktan sonra kraliyet mensuplarıyla aralarının bozuk olduğu iddialarıyla gündeme gelen Meghan ve Harry çiftinin başı, İngiltere basınında sürekli gündeme gelen iddialarla da dertte.
Geçtiğimiz günlerde Robert Lacey'in Battle of the Brothers adlı yeni kitabında Prens William ile Prens Harry kardeşlerin arasındaki gerilimin sanıldığından çok daha derin olduğu yazıldı. Kitapta William ile Harry arasındaki gerilimin, iki kardeşin 2018 yılında yaptığı bir telefon görüşmesinin ardından doruk noktasına çıktığı belirtildi. Robert Lacey'in kitabında Harry'nin bir arkadaşına dayanarak yer verdiği iddiaya göre William, kardeşini o gerilimli telefon görüşmesinden sonra kelimenin tam anlamıyla "dışladı." O iddiaya göre Harry, telefonu William'ın yüzüne kapattı.
KRALİYET AİLESİNE DÜŞMAN MIYDI?
Kitabın iddiasına göre Willam, baştan beri Harry'nin eşi Meghan Markle'ın kraliyet sistemine düşman olduğundan şüpheleniyordu. William'a göre Meghan, daha ilişkinin başından beri aileden ayrılıp yeniden ABD'ye dönmeyi planlıyordu.
"ÇALIŞANLARLA ARASI KÖTÜYDÜ"
Sarayda çalışan görevlilerin iddialarına da kitapta yer veriliyor. Buna göre "Meghan Markle 'kurbanı' oynuyordu ama aslında zorbalık yapan kendisiydi.
İleri sürülenlere göre Markle, Hollywood'dan alışık olduğu düzeni İngiltere'de de sürdürmeye çalıştı, çalışanlarına karşı kaba davranışlar sergiledi. Hatta yine iddialara göre Harry de çalışanlarına bağırıp çağırmaya başladı. Harry ve Meghan başından beri bu konudaki tüm iddiaları reddetti.
KATE, MEGHAN'A KARŞI HEP TEMKİNLİYDİ"
Bu arada kitapta yer alan iddialara göre William, Meghan Markle'ın farklı bir ajandası olduğunu düşünüyordu ve bunu bir arkadaşına söylemişti. Eşi Kate Middleton'ın da Meghan Markle'a karşı her zaman temkinli davrandığını eklemişti.
Kitabın iddiasına göre William, Meghan Markle'ın kardeşi Harry'yi kendisinden "çaldığını" hissediyordu. Ayrıca yine William'ın inanışına göre Markle, kraliyet sisteminin nasıl işlediğini de bilmiyordu.
"AİLEM, KARIMI KISKANIYOR"
Lacey'in kitabında bir çarpıcı iddia daha yer alıyor. Buna göre Harry, İngiliz kraliyet ailesinin, eşi Meghan Markle'ı kıskandığına inanıyordu. Buna gerekçe olarak da Markle'ın insanlarla arasının iyi olmasını ve annesi Diana'nın izlerini onda görmesini gösteriyordu.
SUSSEX AİLESİNDEN SAĞ KURTULANLAR KULÜBÜ
Meghan Markle, aileye gelin gittikten sonra kısa sürede birçok çalışanı ardı ardına istifa etmişti. Buckingham Sarayı ise çalışanlarının uzun süre görevleri başında kalmasıyla biliniyor. Markle ile anlaşamayıp kısa sürede görevlerini bırakanlarla ilgili olarak bir de deyim yaratıldı: Sussex Ailesinden Sağ Kurtulanlar Kulübü.
"İNSANLARI ŞIMARTMAK BENİM GÖREVİM DEĞİL"
Kitapta Markle'ın çalışanlarına karşı davranışlarıyla ilgili iddialara da geniş yer veriliyor. Bir çalışanın iddiasına göre Markle "korku tarafından yönetiliyordu." Yakınlarına da çalışanlarla ilgili olarak "İnsanları şımartmak benim görevim değil" diyordu.