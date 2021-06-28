Kızılderililer Meghan Markle ve Prens Harry'den şikayetçi

KATE, MEGHAN'A KARŞI HEP TEMKİNLİYDİ"

Bu arada kitapta yer alan iddialara göre William, Meghan Markle'ın farklı bir ajandası olduğunu düşünüyordu ve bunu bir arkadaşına söylemişti. Eşi Kate Middleton'ın da Meghan Markle'a karşı her zaman temkinli davrandığını eklemişti.

Kitabın iddiasına göre William, Meghan Markle'ın kardeşi Harry'yi kendisinden "çaldığını" hissediyordu. Ayrıca yine William'ın inanışına göre Markle, kraliyet sisteminin nasıl işlediğini de bilmiyordu.