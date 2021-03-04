Köpek bakıcısı vurulup köpekleri kaçırılan Lady Gaga'dan ilk fotoğraf

24 Şubat’ta gerçekleşen trajik olayda, bakıcı Ryan Fischer dört kurşunla vurulmuş, Lady Gaga’nın Fransız bulldog’ları Koji ve Gustav da çalınmıştı.

Olay sonrası köpeklerinin bulunması için Lady Gaga 500 bin dolar ödül koyarken, köpekler kaçırılmasından iki gün sonra bulunmuştu.