Köpek bakıcısı vurulup köpekleri kaçırılan Lady Gaga'dan ilk fotoğraf

Köpek bakıcısının uğradığı silahlı saldırı sonrası iki köpeği kaçırılan ve trajik olayın ardından "Kalbim acıyor" mesajını paylaşan Lady Gaga, ilk kez görüntülendi.

04.03.2021 - 10:59 | Son Güncelleme : 04.03.2021 - 11:04

Köpek bakıcısı vurulup köpekleri kaçırılan Lady Gaga'dan ilk fotoğraf - 1

Lady Gaga, köpek bakıcısının vurulması ve ardından iki köpeğinin kaçırılmasından bu yana ilk kez görüntülendi.

34 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, Ridley Scott'un filminin çekimi için bulunduğu İtalya’nın Roma kentindeki otelinden çıkarken objektife takıldı.

Köpek bakıcısı vurulup köpekleri kaçırılan Lady Gaga'dan ilk fotoğraf - 2

24 Şubat’ta gerçekleşen trajik olayda, bakıcı Ryan Fischer dört kurşunla vurulmuş, Lady Gaga’nın Fransız bulldog’ları Koji ve Gustav da çalınmıştı.

Olay sonrası köpeklerinin bulunması için Lady Gaga 500 bin dolar ödül koyarken, köpekler kaçırılmasından iki gün sonra bulunmuştu.

Köpek bakıcısı vurulup köpekleri kaçırılan Lady Gaga'dan ilk fotoğraf - 3

Köpekleri gezdirirken yaşanan olay sırasında göğsünden vurulan görevli Ryan Fischer'in da hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyiye gittiği biliniyor.

Köpek bakıcısı vurulup köpekleri kaçırılan Lady Gaga'dan ilk fotoğraf - 4

Lady Gaga’nın köpeklerini geri getirene, vaat ettiği 500 bin dolar para ödülünü verip vermediği bilinmiyor.

Köpek bakıcısı vurulup köpekleri kaçırılan Lady Gaga'dan ilk fotoğraf - 5
Lady Gaga, köpeklerinin çalınmasının ardından köpeklerinin fotoğrafıyla birlikte "Kalbim acıyor" mesajını paylaşmıştı. Gaga, yaralanan çalışan Fischer hakkında da "Ailemizi korumak için hayatını riske attın. Her zaman bir kahraman olacaksın" yazmıştı.
Köpek bakıcısı vurulup köpekleri kaçırılan Lady Gaga'dan ilk fotoğraf - 6
Gaga'nın Miss Asia adlı üçüncü köpeği ise olay sırasında kaçmış, daha sonra polis tarafından bulunmuştu.
Köpek bakıcısı vurulup köpekleri kaçırılan Lady Gaga'dan ilk fotoğraf - 7

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