Köpek bakıcısı vurulup köpekleri kaçırılan Lady Gaga'dan ilk fotoğraf

04.03.2021 - 10:59 | Son Güncelleme : 04.03.2021 - 11:04
Lady Gaga, köpek bakıcısının vurulması ve ardından iki köpeğinin kaçırılmasından bu yana ilk kez görüntülendi.
34 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, Ridley Scott'un filminin çekimi için bulunduğu İtalya’nın Roma kentindeki otelinden çıkarken objektife takıldı.
24 Şubat’ta gerçekleşen trajik olayda, bakıcı Ryan Fischer dört kurşunla vurulmuş, Lady Gaga’nın Fransız bulldog’ları Koji ve Gustav da çalınmıştı.
Olay sonrası köpeklerinin bulunması için Lady Gaga 500 bin dolar ödül koyarken, köpekler kaçırılmasından iki gün sonra bulunmuştu.
Köpekleri gezdirirken yaşanan olay sırasında göğsünden vurulan görevli Ryan Fischer'in da hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyiye gittiği biliniyor.
Lady Gaga’nın köpeklerini geri getirene, vaat ettiği 500 bin dolar para ödülünü verip vermediği bilinmiyor.