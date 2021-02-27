Lady Gaga'nın köpekleri Koji ve Gustav polise teslim edildi

Lady Gaga, İtalya’dayken köpeklerini gezdirmekle görevli olan Ryan Fischer, Los Angeles'ta silahlı saldırıya uğradı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi Fischer'ı göğsünden vurdu ve iki köpeği çalarak kayıplara karıştı. Gaga, köpeklerini çalan hırsızlara yarım milyon dolar fidye ödemeyi teklif etti. Ancak Gaga’nın fidye ödemesine gerek kalmadı. Polis, iki Fransız buldog çinsi köpeğin, cuma günü kendilerine teslim edildiğini söyledi.

Lady Gaga’nın köpek bakıcısına silahlı saldırı anı/ Haber Detay-Tıkla Oku