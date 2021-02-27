Lady Gaga'nın köpekleri Koji ve Gustav polise teslim edildi

ABD’li pop şarkıcısı Lady Gaga’nın köpeklerini gezdirmekle görevli olan çalışanı silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası Koji ve Gustav isimlerindeki 2 köpek çalındı. Gaga köpeklerini getirenlere 500 bin dolar ödül vaat etti. Köpekler bir kadın tarafından polise teslim edildi.

27.02.2021 - 08:04

Lady Gaga'nın köpekleri Koji ve Gustav polise teslim edildi - 1

Lady Gaga, İtalya’dayken köpeklerini gezdirmekle görevli olan Ryan Fischer, Los Angeles'ta silahlı saldırıya uğradı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi Fischer'ı göğsünden vurdu ve iki köpeği çalarak kayıplara karıştı. Gaga, köpeklerini çalan hırsızlara yarım milyon dolar fidye ödemeyi teklif etti. Ancak Gaga’nın fidye ödemesine gerek kalmadı. Polis, iki Fransız buldog çinsi köpeğin, cuma günü kendilerine teslim edildiğini söyledi.

Lady Gaga’nın köpek bakıcısına silahlı saldırı anı/ Haber Detay-Tıkla Oku

Lady Gaga'nın köpekleri Koji ve Gustav polise teslim edildi - 2
Los Angeles Polis Departmanı sözcüsü Memur Mike Lopez, kimliği belirtilmeyen bir kadının, köpekleri zarar görmeden polis departmanına getirdiğini ve köpeklerin müzisyenin temsilcilerine teslim edildiğini açıkladı.
Lady Gaga'nın köpekleri Koji ve Gustav polise teslim edildi - 3
Ayrıca Lopez, 30 yaşındaki Ryan Fischer'den evcil hayvanları silah zoruyla çaldığından şüphelenilen iki kişinin hala serbest olduğunu söyledi. Köpekleri polise getiren kadının ödülü alıp almayacağı ise henüz belli olmadı.
Lady Gaga'nın köpekleri Koji ve Gustav polise teslim edildi - 4

Lady Gaga'nın Instagram hesabından 500 bin dolar ödülü duyururken paylaştığı fotoğraflar...

Lady Gaga'nın köpekleri Koji ve Gustav polise teslim edildi - 5
Lady Gaga'nın köpekleri Koji ve Gustav polise teslim edildi - 6
Lady Gaga'nın köpekleri Koji ve Gustav polise teslim edildi - 7
Lady Gaga'nın köpekleri Koji ve Gustav polise teslim edildi - 8
Lady Gaga'nın köpekleri Koji ve Gustav polise teslim edildi - 9
Lady Gaga'nın köpekleri Koji ve Gustav polise teslim edildi - 10
Lady Gaga'nın köpekleri Koji ve Gustav polise teslim edildi - 11

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