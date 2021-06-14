Köpeklerin kavgasını ayırmaya çalışan Farah Zeynep Abdullah hastanelik oldu

Başrolde yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisine veda eden oyuncu Farah Zeynep Abdullah, köpeklerinin kavgasını ayırırken sakatlandı. Hastanede çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, yaşadıklarını aktardı.

14.06.2021 - 11:03

Köpeklerin kavgasını ayırmaya çalışan Farah Zeynep Abdullah hastanelik oldu - 1

İnci karakterini canlandırdığı Masumlar Apartmanı dizisine veda eden Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını korkuttu.

Köpeklerin kavgasını ayırmaya çalışan Farah Zeynep Abdullah hastanelik oldu - 2
Parmakları sargılı bir şekilde kameraya poz veren 31 yaşındaki oyuncu, köpeklerinin kavgası sırasında araya girdiği için serçe parmağının kırıldığını ve baş parmak tırnağının çıktığını açıkladı.
Köpeklerin kavgasını ayırmaya çalışan Farah Zeynep Abdullah hastanelik oldu - 3
Hastanede müzisyen arkadaşı DJ Artz'ın eşlik ettiği oyuncu, paylaşımına, "Fotoğraf koyamadım, Eylül'le Boldi kavga ederken araya girdim. Serçe kırık, baş parmak tırnağı çıktı. Diktiler falan, olay olaylar" notunu düştü.
Köpeklerin kavgasını ayırmaya çalışan Farah Zeynep Abdullah hastanelik oldu - 4

"SERÇE PARMAĞIM KIRILDI"

Ardından takipçilerinden gelen mesajlara kayıtsız kalmayan Abdullah, "Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler. İki köpeğim ciddi kavga etti, zar zor ayırdım. O karmaşa sırasında bayağı darbe aldım. Bayağı kopuyormuş baş parmağım. Tırnak sallanıyordu. Avucumda tutarak gittim hastaneye ya, şoke oldum. Serçe de yarılmış, kırılmış. İnanamıyorum hala..." dedi.

Köpeklerin kavgasını ayırmaya çalışan Farah Zeynep Abdullah hastanelik oldu - 5

"TIRNAĞIMI YERİNE DİKTİLER"

Güzel oyuncu, sözlerine, "Hemen bir buçuk saat süren ameliyata aldılar, tırnağı falan yerine diktiler. İki gün kaldım hastanede, bugün çıktım. Siz siz olun; köpüşleri kavga ediyor görürseniz suyla ayırın. Benim boşluğuma geldi" diye devam etti.

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