Köpeklerin kavgasını ayırmaya çalışan Farah Zeynep Abdullah hastanelik oldu

14.06.2021 - 11:03
İnci karakterini canlandırdığı Masumlar Apartmanı dizisine veda eden Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını korkuttu.
"SERÇE PARMAĞIM KIRILDI"
Ardından takipçilerinden gelen mesajlara kayıtsız kalmayan Abdullah, "Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler. İki köpeğim ciddi kavga etti, zar zor ayırdım. O karmaşa sırasında bayağı darbe aldım. Bayağı kopuyormuş baş parmağım. Tırnak sallanıyordu. Avucumda tutarak gittim hastaneye ya, şoke oldum. Serçe de yarılmış, kırılmış. İnanamıyorum hala..." dedi.
"TIRNAĞIMI YERİNE DİKTİLER"
Güzel oyuncu, sözlerine, "Hemen bir buçuk saat süren ameliyata aldılar, tırnağı falan yerine diktiler. İki gün kaldım hastanede, bugün çıktım. Siz siz olun; köpüşleri kavga ediyor görürseniz suyla ayırın. Benim boşluğuma geldi" diye devam etti.