Köpeklerin kavgasını ayırmaya çalışan Farah Zeynep Abdullah hastanelik oldu

"TIRNAĞIMI YERİNE DİKTİLER"

Güzel oyuncu, sözlerine, "Hemen bir buçuk saat süren ameliyata aldılar, tırnağı falan yerine diktiler. İki gün kaldım hastanede, bugün çıktım. Siz siz olun; köpüşleri kavga ediyor görürseniz suyla ayırın. Benim boşluğuma geldi" diye devam etti.