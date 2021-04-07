Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah kimdir?

Tiyatroyla başladığı oyunculuk kariyerine televizyon ekranlarında devam eden Farah Zeynep Abdullah son dönemde yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisindeki 'İnci' rolüyle adından söz ettiriyor.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 tarihinde Beşiktaş, İstanbul’da dünyaya geldi. Farah Zeynep Abdullah’ın babası Irak Türkmeni, annesi Boşnak göçmenidir. ‘Farah’ ismini ailesinin çok sevdiği İran Şahı Muhammed Rıza Şah Pehlevi’nin son eşi Prenses Farah Diba’dan aldı.



Küçük yaşlarından itibaren müziğe ve oyunculuğa ilgi duyan başarılı oyuncu, ilk ve orta öğretiminin ardından okumaya başladığı İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi’indeki eğitimini yarıda bırakıp babasının işi dolayısıyla İngiltere’de tamamladı.



Farah Zeynep Abdullah, İngiltere’de Fransızca, medya, tiyatro ve fotoğrafçılık dersleri aldı. Tiyatroda oynadığı birçok oyunu Fransızca ve İngilizce oynamıştır. Daha sonrasında tiyatro öğretmeninin teşvikiyle profesyonel oyuncu olmaya karar vermiştir.



İngiltere’de Kent Üniversitesi’nde Fransızca Drama bölümünde lisans eğitimini sürdürürken 2010 yılında Türkiye’den Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizi için oyunculuk teklifi aldı. Okulunu dondurarak 2 yıl dizide rol aldıktan sonra İngiltere’ye döndü ve 2013 yılında mezun olarak diplomasını aldı.

Birçok dizi ve filmde rol alan Farah Zeynep Abdullah, şu anda son zamanların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı’nda İnci rolünü canlandırıyor.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

2010-2012 / Öyle Bir Geçer Zaman ki

2014 / Kurt Seyit ve Şura



2016-2017 / Muhteşem Yüzyıl Kösem

2018 / Gülizar

2020/ Masumlar Apartmanı

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'IN ROL ALDIĞI FİLMLER

2013 / Kelebeğin Rüyası

2014 / Bir küçük Eylül meselesi

2014 / Unutursam Fısılda

2015 / Barbie Prenses ve Rockstar



2016 / Ekşi Elmalar



2018 / Arif v 216



2018 / Bizim İçin Şampiyon

KAĞIT EV 2. TANITIM

