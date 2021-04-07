Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah kimdir?

07.04.2021 - 16:46
Tiyatroyla başladığı oyunculuk kariyerine televizyon ekranlarında devam eden Farah Zeynep Abdullah son dönemde yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisindeki 'İnci' rolüyle adından söz ettiriyor.
Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 tarihinde Beşiktaş, İstanbul’da dünyaya geldi. Farah Zeynep Abdullah’ın babası Irak Türkmeni, annesi Boşnak göçmenidir. ‘Farah’ ismini ailesinin çok sevdiği İran Şahı Muhammed Rıza Şah Pehlevi’nin son eşi Prenses Farah Diba’dan aldı.
Küçük yaşlarından itibaren müziğe ve oyunculuğa ilgi duyan başarılı oyuncu, ilk ve orta öğretiminin ardından okumaya başladığı İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi’indeki eğitimini yarıda bırakıp babasının işi dolayısıyla İngiltere’de tamamladı.
Farah Zeynep Abdullah, İngiltere’de Fransızca, medya, tiyatro ve fotoğrafçılık dersleri aldı. Tiyatroda oynadığı birçok oyunu Fransızca ve İngilizce oynamıştır. Daha sonrasında tiyatro öğretmeninin teşvikiyle profesyonel oyuncu olmaya karar vermiştir.
İngiltere’de Kent Üniversitesi’nde Fransızca Drama bölümünde lisans eğitimini sürdürürken 2010 yılında Türkiye’den Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizi için oyunculuk teklifi aldı. Okulunu dondurarak 2 yıl dizide rol aldıktan sonra İngiltere’ye döndü ve 2013 yılında mezun olarak diplomasını aldı.
Birçok dizi ve filmde rol alan Farah Zeynep Abdullah, şu anda son zamanların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı’nda İnci rolünü canlandırıyor.
2010-2012 / Öyle Bir Geçer Zaman ki
2014 / Kurt Seyit ve Şura
2016-2017 / Muhteşem Yüzyıl Kösem
2018 / Gülizar
2020/ Masumlar Apartmanı
2013 / Kelebeğin Rüyası
2014 / Bir küçük Eylül meselesi
2014 / Unutursam Fısılda
2015 / Barbie Prenses ve Rockstar
2016 / Ekşi Elmalar
2018 / Arif v 216
2018 / Bizim İçin Şampiyon
KAĞIT EV 2. TANITIM