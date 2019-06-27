Kraliçe 2. Elizabeth'ten Kate Middleton'a yeni görev

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Kraliçe 2. Elizabeth ve tahtın bir numaralı varisi Prens Charles’ın yaşlarının ilerlemesiyle birlikte gözler Kraliçe’nin torunu Dük William ve eşi Kate’e çevrilmiş durumda. Henüz resmi olarak tahtı bırakmayan Kraliçe Elizabeth’in oğlu Charles’ın da annesinden sonra bu görevi üstlenmeyeceği kulislerde konuşulurken İngiliz basınında sıcak bir gelişme yer aldı.

2 Kate Middleton'a devretme kararı aldığı iddia edildi. 67 yıldır İngiliz Kraliyeti Fotoğraf Derneği'nin (Royal Photographic Society) patronu olarak görev yapan Kraliçe Elizabeth7in bu görevi artık'a devretme kararı aldığı iddia edildi.

3 Middleton, Victoria & Albert Müzesi ve Ulusal Portre Galerisi gibi diğer sanat kurumlarıyla sıkı ilişkiler elde ettikten sonra, şimdi çok da yabancısı olmadığı bir görevle karşı karşıya.





4 Kensington Sarayı resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "Cambridge Düşesi fotoğrafçılıkla uzun süredir ilgili" ifadesini kullanarak, Kate Middleton'ın bu görev için ne kadar doğru bir seçim olduğunu vurguladı.





5 Kate Middleton'ın, kendi çocuklarının da sık sık portre fotoğraflarını da çektiği bilinen bir durum. Prens Louis'nin 1. yaş günü fotoğrafları veya Prenses Charlotte'un 4. yaş günün fotoğraflarının ardında da Kate Middleton vardı. 2017 yılında, İngiliz Kraliyeti Fotoğraf Derneği'nden de ömür boyu üyelik alan Düşes, Sun gazetesinin kraliyet fotoğrafçısı Arthur Edwards tarafından bile onaylı:





6 "Kate portre fotoğraf konusunda gerçekten çok iyi." Peki Kate'in meslek sırrı? Portre fotoğraflarında o kareyi tamamen dolduruyor, ve her seferinde doğal ışık kullanıyor.





7 Tabii Kraliçe Elizabeth'in yavaş yavaş tüm yetkilerini Kraliyet ailesinin dinamik kesimine devrediyor olması da gözden kaçmayanlar arasında. Önce, Ulusal Kraliyet Tiyatrosu'ndaki görevini eski Suits aktrisi ve yeni Düşes Meghan Markle'a bırakan Kraliçe Elizabeth, son olarak fotoğrafçılık görevini Kate Middleton'a devrediyor.



