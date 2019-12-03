Kraliyet Ailesi küçülecek iddiası

Buna göre; Prens Charles tahta geçtiğinde sadece kendisi, eşi Camilla Parker Bowles, iki oğlu Prens William, Prens Harry ile onların eş ve çocukları Kraliyet Ailesi sayılacak. Diğer üyeler ise resmi görevler üstlenmeyip normal vatandaşlar gibi yaşayacaklar.