Kraliyet fotoğrafçısı: Meghan Markle ve Prens Harry evliliği üç yıl sürmez sanmıştım

Galler Prensesi Diana’nın Prens Charles ile olan evliliği dahil tüm yaşamını belgelemeye yıllarını adayan ve onunla arkadaş olan fotoğrafçı Kent Gavin, başlarda neden Meghan Markle ve Prens Harry’nin evliliğinin sürmeyeceğini düşündüğünü açıkladı.

19 Mayıs 2018’de evlenen Meghan Markle ve Prens Harry, evliliklerinin üçüncü yılını kutladı. Prenses Diana’yla yakın olan kraliyet fotoğrafçısı, Sussex çiftinin evliliğinin neden üç yıl dayanacağına inanmadığını anlattı.