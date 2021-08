Kraliyet fotoğrafçısı: Meghan Markle ve Prens Harry evliliği üç yıl sürmez sanmıştım

Bir kraliyet uzmanı, çiftin geçimlerini bu şekilde sürdüreceklerine inanmadığını söyledi. Daha önce Apple TV serisi olarak Prens Harry’nin Oprah Winfrey ile hazırladığı zihinsel sağlık belgeseli The Me You Can't See’ye ek olarak Harry ve Meghan’ın Netflix, Spotify ile milyon dolarlık anlaşmaları kapsamında yayınlanacak farklı işleri de olacak.