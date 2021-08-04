Kraliyet fotoğrafçısı: Meghan Markle ve Prens Harry evliliği üç yıl sürmez sanmıştım

04.08.2021 - 07:10
Galler Prensesi Diana’nın Prens Charles ile olan evliliği dahil tüm yaşamını belgelemeye yıllarını adayan ve onunla arkadaş olan fotoğrafçı Kent Gavin, başlarda neden Meghan Markle ve Prens Harry’nin evliliğinin sürmeyeceğini düşündüğünü açıkladı.
19 Mayıs 2018’de evlenen Meghan Markle ve Prens Harry, evliliklerinin üçüncü yılını kutladı. Prenses Diana’yla yakın olan kraliyet fotoğrafçısı, Sussex çiftinin evliliğinin neden üç yıl dayanacağına inanmadığını anlattı.
Fotoğrafçı, kraliyet evlilikleri hakkında sahip olduğu bilgilere dayanarak Sussex çifti için başlarda fazla umudu olmadığını belirtti.
Harry ve Meghan çifti, görkemli bir tören ile 2018’de Windsor Kalesindeki St. George Şapel’inde evlendi ve hala birlikteliklerini sürdürüyor.
Kent Gavin, yıllar boyunca Prens Charles ile olan düğünü dahil hayatını belgeledikten sonra Diana ile arkadaş olmuştu.
Insider’a konuşan Gavin, “Harry’nin Meghan ile evleneceği duyurulduğunda iş arkadaşlarıma ve bazı kişilere, ‘O evliliğe üç yıl vermiyorum’ demiştim” diye konuştu.
NEDEN 'SÜRMEYECEK' DEDİ?
Fotoğrafçı, başlarda evliliğin süreceğine neden inanmadığını açıklarken, Hollywood dünyasına alışmış birinin monarşi ile baş edemeyebileceğini düşündüğünü belirtti.
Harry ve Meghan çifti, 2020’de kraliyet görevlerini bırakıp ABD’ye yerleştikten sonra çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayat kurdular. Çift, kraliyetten ayrılarak, finansal özgürlüklerini de ilan etmişti. Geçimlerini kitaplar, podcast’ler, belgesel anlaşmalarıyla sağlamaya başladılar.
Bir kraliyet uzmanı, çiftin geçimlerini bu şekilde sürdüreceklerine inanmadığını söyledi. Daha önce Apple TV serisi olarak Prens Harry’nin Oprah Winfrey ile hazırladığı zihinsel sağlık belgeseli The Me You Can't See’ye ek olarak Harry ve Meghan’ın Netflix, Spotify ile milyon dolarlık anlaşmaları kapsamında yayınlanacak farklı işleri de olacak.
Eşi Meghan Markle ile birlikte Oprah Winfrey’e vedikleri, çok ses getiren röportajda kraliyeti suçlayıcı ifadeler kullanan Prens Harry, Armchair Expert adlı podcast yayınında da babasının ebeveynliğine ateş püskürmüştü.
Geçen ay, Prens Harry’nin anılarından oluşan bir kitap yazacağı, kitapta “tecrübelerini, maceralarını, kayıplarını ve Harry’yi Harry yapan hayat derslerini” paylaşacağı açıklanmıştı.