Kraliyetle ipleri koparan Prens Harry ve Meghan Markle'a unvanlarını bırakma çağrısı

ntv.com.tr 17.05.2021 - 07:03
Prens Harry ve Meghan Markle, geçen yıl kraliyet görevlerini bırakıp ABD’ye taşınsalar da unvanlarını terk etmedi. Harry hala Sussex Dükü, Meghan ise Sussex Düşesi.
Saray yetkilileri, Prens Harry ile eşinin Oprah Winfrey’e konuşarak yaptıkları, Kraliyet Ailesi'ni zor duruma düşürmelerinin ardından, Harry’nin geçtiğimiz günlerde bir podcast yayınında kraliyetin parçası olmanın getirdiği kısıtlamalardan şikayet etmesi sonrası, Sussex Dükü ve Düşesi'ni unvanlarından vazgeçmeye çağırdı.
Çiftin kraliyete yönelik ihanet içinde olduğunu düşünen kıdemli saray mensupları, pazar günü The Mail'e konuşarak, “Sussex Dükü artık başkalarından farkı olmadığını vurguladı ve kendisine çok fazla acı verdiğini söylediği kuruma saldırdı. Kurumdan bu kadar hoşlanmıyorsanız, unvanlara sahip olmamanız gerektiğine dair büyüyen bir inanç var” dedi.
"UNVANLARI BIRAKMAMA NEDENİNİ AÇIKLAMALILAR"
Sussex çifti ve Kraliyet Ailesi arasında şu anda var olan çatışmayı ortaya koyan bir başka kaynak da 'Unvanları bir kenara bırakmalılar. Sadece Harry ve Meghan olmalılar. Ve bunu yapmayı reddederlerse, neden olmadığını açıklamaları gerekir” dedi.
SARAYDA 'İHANET' DUYGUSU
Çiftin unvanlarını bırakmak için resmi bir hamle planlamadığı anlaşılırken, Buckingham Sarayı’ndan gelen ‘unvanlardan vazgeçme baskısı’ Saray çevresinde ihanete uğradıkları duygusunun derinleştiği şeklinde yorumlanıyor.
ANNESİ İÇİN YENİDEN İLGİLTERE'YE DÖNECEK
Prens Harry’nin, büyükbabası Prens Philip’in cenazesi için döndüğü İngiltere’ye, bir kez daha 1 Temmuz’da annesi Prenses Diana’nın yeni heykelinin açılışı için gitmesi bekleniyor. İşte Harry ile Kraliyet Ailesi’nin bu yeniden bir araya gelişinde, gerilimin daha da tırmanacağı düşünülüyor.
"GENETİK KISIR DÖNGÜYÜ KIRDIM"
Harry, geçtiğimiz hafta aktör ve podcast sunucusu Dax Shepard ile yaptığı 90 dakikalık röportajda kraliyeti, deyim yerindeyse yerden yere vurdu. Büyükbabasının cenazesinden sadece bir ay sonra bu tarz konuşması, kraliyet üyelerini öfkelendirdi.
Prens Harry, röportrajda, eşi Meghan ile California’ya taşınarak ‘genetik acı’ kısır döngüsünü kırdığını söyledi.
"HAYATIM THE TRUMAN SHOW GİBİYDİ"
Yaşadığı hayatla ilgili, “The Truman Show ile hayvanat bahçesinde olmanın karışımı gibi bir durum" ifadelerini kullanan Prens Harry, “Kimseyi suçlamıyorum. Parmağını bir kişiye doğrultup onu suçlamak gerektiğini düşünmüyorum. Ancak konu ebeveyn olmaya geldiğinde, anne ve babamın yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ben de acının ve ızdırabın bazı türlerini tecrübe ettim. Bu yüzden bu döngüyü kırmam ve aileme geçirmemem gerektiğine emin olmam gerekiyordu. Genetik olarak aktarılan pek çok acı ve sıkıntı var. Ebeveyn olarak, ‘Bu benim başıma geldi ancak senin de gelmemesi için elimden geleni yapacağım’ dememiz gerekiyor” dedi.
"OĞLUMU BİSİKLETİN ARKASINDA GEZDİREBİLİYORUM"
ABD’de yaşadığı özgürlük hissini anlatan Prens Harry, “Kafamı yukarı kaldırıp farklı hissedebiliyorum. Hem benim hem de Meghan’ın omuzlarındaki yük kalktı. Etrafta özgürce yürüyebiliyor, Archie’yi bisikletimin arkasına alıp gezebiliyorum. Daha önce bunu yapma şansım olmamıştı” dedi.