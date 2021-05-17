Kraliyetle ipleri koparan Prens Harry ve Meghan Markle'a unvanlarını bırakma çağrısı

"HAYATIM THE TRUMAN SHOW GİBİYDİ"

Yaşadığı hayatla ilgili, “The Truman Show ile hayvanat bahçesinde olmanın karışımı gibi bir durum" ifadelerini kullanan Prens Harry, “Kimseyi suçlamıyorum. Parmağını bir kişiye doğrultup onu suçlamak gerektiğini düşünmüyorum. Ancak konu ebeveyn olmaya geldiğinde, anne ve babamın yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ben de acının ve ızdırabın bazı türlerini tecrübe ettim. Bu yüzden bu döngüyü kırmam ve aileme geçirmemem gerektiğine emin olmam gerekiyordu. Genetik olarak aktarılan pek çok acı ve sıkıntı var. Ebeveyn olarak, ‘Bu benim başıma geldi ancak senin de gelmemesi için elimden geleni yapacağım’ dememiz gerekiyor” dedi.