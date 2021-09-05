Kristen Stewart Venedik Film Festivali'nde

05.09.2021 - 12:00
Bu yıl 78'inci gerçekleştirilen Venedik Film Festivali'nde dün gece Spencer filminin galası yapıldı. Prenses Diana'nın yaşamının son yıllarını konu alan filmin yıldızı Kristen Stewart da İtalya'nın bu en büyük film festivalinde boy gösterdi.
"PİJAMAYLA KIRMIZI HALIDA"
31 yaşındaki Amerikalı oyuncu, kırmızı halı için seçtiği kıyafetle adından söz ettirdi. Stewart'ın pijamaya benzetilen ilginç kıyafeti, moda devi Chanel'in imzasını taşıyordu.
Film, Prenses Diana’nın Prens Charles ile evliliğine ve boşanmasına odaklanıyor.
Kraliyet ikilisi, 15 yıllık evliliğin ardından Ağustos 1996’da boşanmıştı.
"MASAL TEPETAKLAK OLDU"
"Hepimiz, en azından benim kuşağım, bir peri masalının ne olduğunu okuyup anlayarak büyüdük. Genellikle prens gelir ve prensesi bulur, onu karısı olmaya davet eder ve sonunda prenses kraliçe olur. Masal budur” diyen filmin yönetmeni Pablo Larraín, Deadline’a verdiği röportajda, “Ama biri kraliçe olmamaya karar verip de ‘Gidip kendim olacağım’ derse, bu büyük bir karardır. Peri masalı tepetaklak olur. Buna her zaman çok şaşırdım ve bunu yapmanın çok zor olduğunu düşündüm. Filmin kalbi budur” demişti.
"GÜNÜMÜZÜN EN MÜKEMMEL OYUNCULARINDAN BİRİ"
Filmde Kristen Stewart'ın Prenses Diana’yı canlandıracağı, Haziran 2020’de duyuruldu. Yönetmen Pablo Larraín, o dönemde verdiği röportajda, 31 yaşındaki oyuncunun “günümüzün en mükemmel oyuncularınan biri” olduğunu söylemişti.
Yönetmen, "Bu filmi yapmak için çok önemli bir şeye ihtiyacınız var ki, o da gizemdir. Kristen birçok şey olabilir; çok gizemli, çok kırılgan ve nihayetinde çok güçlü de olabilir, ihtiyacımız olan da bu. Bunların kombinasyonu. Tüm bu unsurlar bana onu düşündürdü" demişti.