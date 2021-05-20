Leonardo DiCaprio'dan Galapagos Adaları için 43 milyon dolar bağış

Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio
, Galapagos Adaları
’nda geniş çaplı koruma çalışmalarına 43 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı. DiCaprio, “Galapagos Adaları’nı ziyaret ettiğimde, Ekvador’da gece gündüz gezegenimizin en yeri doldurulamaz yerlerinden birini korumak için çalışan Paula Castaño ve diğer çevreci kahramanlarla tanıştım. Bütün dünyada vahşi hayat yok oluyor. Vahşi yerlerin dörtte üçünü harap ettik ve 1 milyondan fazla türü yok olmanın eşiğine getirdik. Dünya’nın geriye kalan vahşi alanlarının yarısından fazlası, eğer kararlı bir biçimde harekete geçmezsek, gelecek birkaç on yılda yok olacak” ifadelerini kullandı.