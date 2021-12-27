Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti

Arjantinli ünlü futbolcu Lionel Messi, Miami’deki lüks evini iki ay kadar önce 7 milyon dolara satışa çıkarmış, daha sonra satıştan kaldırmıştı. Şimdi evi yeniden ve fiyatını yükselterek satışa çıkardı. Messi, Porsche Design Tower’da bulunan evini 7,9 milyon dolara satmak istiyor.

Messi, evi 2019’da 5 milyon dolara satın almıştı.

Paris Saint-German oyuncusu, bu yıl nisan ayında da bu evinin yakınında bir başka lüks daireyi 7,3 milyon dolara aldı.