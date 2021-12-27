Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti

600 milyon dolarlık bir servete sahip olan Paris Saint-Germain’in Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Miami’de bulunan lüks evinin fiyatını 7 milyon dolardan 7,9 milyon dolara çıkardı. (Fotoğraflar: Backgrid USA)

Haberler 27.12.2021 - 10:34 | Son Güncelleme : 27.12.2021 - 12:00

Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 1

Arjantinli ünlü futbolcu Lionel , Miami’deki lüks evini iki ay kadar önce 7 milyon dolara satışa çıkarmış, daha sonra satıştan kaldırmıştı. Şimdi evi yeniden ve fiyatını yükselterek satışa çıkardı. Messi, Porsche Design Tower’da bulunan evini 7,9 milyon dolara satmak istiyor.

Messi, evi 2019’da 5 milyon dolara satın almıştı.

Paris Saint-German oyuncusu, bu yıl nisan ayında da bu evinin yakınında bir başka lüks daireyi 7,3 milyon dolara aldı.

Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 2

51 katlı rezidansta yer alan daire, boydan boya pencereleriyle geniş bir okyanus manzarası sunuyor.

Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 3

34 yaşındaki futbolcunun satışa çıkardığı lüks evinin dört yatak odası ve beş banyosu bulunuyor.

Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 4

300 metrekarelik iki katlı evin bir başka özelliği, binada iki araçlık asansörün yer alması. Yani, bu daireyi satın alan kişi, otomobilini de binanın üstündeki kendine ait garaja çıkarabiliyor.

Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 5

Akıllı ev sistemine sahip olan mülkte havuz, spor odası, sinema salonu da yer alıyor.

Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 6

Sanal oyun odası, kuaför ve özel restoran da 51 katlı binanın sahip olduğu özelliklerden.

Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 7

İşte Messi'nin satışa çıkardığı Miami'deki evden yansıyan kareler...

Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 8
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 9
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 10
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 11
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 12
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 13
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 14
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 15
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 16
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 17
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 18
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 19
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 20
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 21
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 22
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 23
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 24
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 25
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 26
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 27
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 28
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 29
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 30
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 31
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 32
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 33
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 34
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 35
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 36
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 37
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 38
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 39
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 40
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 41
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 42
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 43
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 44
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 45
Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti - 46

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