Lionel Messi evinin fiyatını 7,9 milyon dolara yükseltti

Haberler 27.12.2021 - 10:34 | Son Güncelleme : 27.12.2021 - 12:00
Arjantinli ünlü futbolcu Lionel Messi, Miami’deki lüks evini iki ay kadar önce 7 milyon dolara satışa çıkarmış, daha sonra satıştan kaldırmıştı. Şimdi evi yeniden ve fiyatını yükselterek satışa çıkardı. Messi, Porsche Design Tower’da bulunan evini 7,9 milyon dolara satmak istiyor.
Messi, evi 2019’da 5 milyon dolara satın almıştı.
Paris Saint-German oyuncusu, bu yıl nisan ayında da bu evinin yakınında bir başka lüks daireyi 7,3 milyon dolara aldı.
51 katlı rezidansta yer alan daire, boydan boya pencereleriyle geniş bir okyanus manzarası sunuyor.
34 yaşındaki futbolcunun satışa çıkardığı lüks evinin dört yatak odası ve beş banyosu bulunuyor.
300 metrekarelik iki katlı evin bir başka özelliği, binada iki araçlık asansörün yer alması. Yani, bu daireyi satın alan kişi, otomobilini de binanın üstündeki kendine ait garaja çıkarabiliyor.
Akıllı ev sistemine sahip olan mülkte havuz, spor odası, sinema salonu da yer alıyor.
Sanal oyun odası, kuaför ve özel restoran da 51 katlı binanın sahip olduğu özelliklerden.
İşte Messi'nin satışa çıkardığı Miami'deki evden yansıyan kareler...