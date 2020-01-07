Lizzo ‘troller’ nedeniyle Twitter’ı bıraktı

“Bu, benim her zaman olduğum kişi. Şimdi herkes görüyor” diyen Lizzo, “Eleştirileriniz sizi ilgilendirir, beni etkilemez. Olumsuz eleştirilerin hayatımda yeri yok; hayatımı ve duygularımı kontrol edemez. Hayatımın en mutlu dönemindeyim, etrafım sevgiyle çevrili” yorumunu yapmıştı.

İnternette yapılan yorumların işini engellemediğini söyleyen Lizzo, “Şaşırttığımı biliyorum, çünkü daha önce hiç böylesini görmediniz. Benim gibi vücudu olan birini bu tarz kıyafetlerle ve böyle hareketlerle görmeye alışık değilsiniz” demişti. Ünlü şarkıcı ayrıca, “Hiçbir zaman kendimi sansürlemek istemiyorum. Kendimi sessizleştirmeyeceğim. Bazılarına seksi gelmediğim için kendi değerimi azaltmayacağım” ifadesini kullanmıştı.