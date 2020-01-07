Lizzo ‘troller’ nedeniyle Twitter’ı bıraktı

Time dergisi tarafından 2019’da eğlence dünyasının en etkili ismi seçilen rap şarkıcısı Lizzo, kullanıcıların kendisine yönelik saldırılarından dolayı sosyal medya platformu Twitter’ı kullanmaya ara verdiğini duyurdu.
“Artık Twitter’ı kullanamıyorum. Çok fazla trol (İnternette insanların keyfini kaçırmak ya da tartışma başlatmak için çalışan kişi) var” diyen 31 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, trol saldırılarının azaldığını hissettiğinde tekrar Twitter’a döneceğini açıkladı.Gerçek adı Melissa Viviane Jefferson olan şarkıcının tam olarak hangi olaydan dolayı Twitter’ı terk ettiği bilinmiyor. Lizzo, istediği gibi davrandığı, vücut olumlama mesajları yaydığı, sıra dışı kıyafetler seçtiği için sık sık eleştiriye maruz kalmış ve “Asla kendimi sansürlemeyeceğim” sözleriyle kendini savunmuştu.
Son olarak aralık ayı sonunda ABD’li yazar Dr. Boyce Watkins, Lizzo’nun popülerliğinin obez görünümünden dolayı olduğunu iddia etmiş, Lizzo da bunun üzerine, “Popülerim, çünkü iyi şarkılar yazıyorum ve yetenekliyim. Yüksek enerjiyle bir buçuk saatlik performansı severek sergiliyorum. Bir insanın daha iyisini yapması için tek ihtiyacı olan sizlersiniz” tweet’ini atmıştı. Lizzo ayrıca, “Adımı ağzına alma ve benden bahsetmeden önce aynaya bak” demişti.
Ünlü rap’çi, kıyafeti hakkında yapılan yorumlara yanıt vererek, eleştirileri “iki yüzlü” ve “şişman fobisi” ürünü olarak tanımlamış, kendisini hiçbir zaman sansürlemeyeceğini söylemişti. Lizzo, “Olduğum kişi olarak yapmayı seçtiğim şeyler, aynı şeyi yapmak için size ilham verebilir. Benim gibi olmak zorunda değilsiniz. Kendiniz gibi olmanız gerekiyor. Ve asla hiç kimsenin sizi engellemesine ve kendinizden utanmanıza neden olmasına izin vermeyin” demişti.
“Bu, benim her zaman olduğum kişi. Şimdi herkes görüyor” diyen Lizzo, “Eleştirileriniz sizi ilgilendirir, beni etkilemez. Olumsuz eleştirilerin hayatımda yeri yok; hayatımı ve duygularımı kontrol edemez. Hayatımın en mutlu dönemindeyim, etrafım sevgiyle çevrili” yorumunu yapmıştı.
İnternette yapılan yorumların işini engellemediğini söyleyen Lizzo, “Şaşırttığımı biliyorum, çünkü daha önce hiç böylesini görmediniz. Benim gibi vücudu olan birini bu tarz kıyafetlerle ve böyle hareketlerle görmeye alışık değilsiniz” demişti. Ünlü şarkıcı ayrıca, “Hiçbir zaman kendimi sansürlemek istemiyorum. Kendimi sessizleştirmeyeceğim. Bazılarına seksi gelmediğim için kendi değerimi azaltmayacağım” ifadesini kullanmıştı.
Twitter’a ara veren Lizzo, Instagram sayfasını kullanmaya devam ediyor.