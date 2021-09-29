Londra'da restoran açan Nusret Gökçe İngiliz basınının gündeminde

Dünya çapında restoran zinciri sahibi olan fenomen şef Nusret Gökçe, Londra'nın merkezinde yeni şubesini açmasının ardından İngiliz basınının odağında. Gazeteler, yoksul bir aileden gelerek 15'inci restoranını açan Gökçe'nin başarı hikayesine ve ünlü şefin dikkat çekici sosyal medya paylaşımlarına yer veriyor.

29.09.2021 - 11:48 | Son Güncelleme : 29.09.2021 - 11:52

Londra'da restoran açan Nusret Gökçe İngiliz basınının gündeminde - 1

Saltbae (Tuzlama) hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe, Londra'nın merkezindeki yeni restoranının hizmet vermeye başladığını, “Dünyanın kalbinde açıldı” mesajıyla duyurmuştu.

Londra'da restoran açan Nusret Gökçe İngiliz basınının gündeminde - 2

Dünya çapında tanınan bir şef olmayı başaran Nusret Gökçe, restoran zincirine Londra'da bir yenisini eklemesinin ardından, İngiliz basınının gündeminden düşmüyor.

Londra'da restoran açan Nusret Gökçe İngiliz basınının gündeminde - 3

İngiliz medyası, Gökçe’nin yoksul bir aileden gelerek restoranlar zinciri oluşturma başarısına ve aralarında David Beckham, Leonardo DiCaprio gibi ünlü isimlerin yer aldığı arkadaş çevresine dikkat çekiyor.

Londra'da restoran açan Nusret Gökçe İngiliz basınının gündeminde - 4

İngiliz The Sun gazetesinde hayat hikayesine yer verilen ünlü şefin 10 yaşındayken yoksulluk nedeniyle okulu bırakmak zorunda kaldığı, şimdi 38 yaşında olan Gökçe’nin Londra’nın Knightsbridge bölgesinde yeni açtığı mekanıyla birlikte dünya çapında restoran sayısını 15’e çıkardığı anlatıldı.

Londra'da restoran açan Nusret Gökçe İngiliz basınının gündeminde - 5

Haberde Türkiye’nin yanı sıra ABD, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde de restoranları bulunan Gökçe’nin Instagram’da 38,6 milyon takipçisi olduğu ve kendisinin deyimiyle ‘günde 1000 hayranı tarafından durdurulduğu’ bilgisine yer verildi.

Londra'da restoran açan Nusret Gökçe İngiliz basınının gündeminde - 6

13 yaşında kasap çıraklığı yapmaya başladığı anlatılan Gökçe’nin sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları da haberde kullanıldı. İşte Nusret’in İngiliz basınında yer bulan sosyal medya fotoğraflarından bazıları...

Londra'da restoran açan Nusret Gökçe İngiliz basınının gündeminde - 7
Londra'da restoran açan Nusret Gökçe İngiliz basınının gündeminde - 8
Londra'da restoran açan Nusret Gökçe İngiliz basınının gündeminde - 9
Londra'da restoran açan Nusret Gökçe İngiliz basınının gündeminde - 10
Londra'da restoran açan Nusret Gökçe İngiliz basınının gündeminde - 11
Londra'da restoran açan Nusret Gökçe İngiliz basınının gündeminde - 12
Londra'da restoran açan Nusret Gökçe İngiliz basınının gündeminde - 13
Londra'da restoran açan Nusret Gökçe İngiliz basınının gündeminde - 14

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