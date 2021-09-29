Londra'da restoran açan Nusret Gökçe İngiliz basınının gündeminde

Haberde Türkiye’nin yanı sıra ABD, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde de restoranları bulunan Gökçe’nin Instagram’da 38,6 milyon takipçisi olduğu ve kendisinin deyimiyle ‘günde 1000 hayranı tarafından durdurulduğu’ bilgisine yer verildi.