Nusret Londra şubesi açıldı

Dört kıtadaki restoranları, açılmayı bekleyen lokasyonları ve restoran zincirine kattığı oteliyle dünyaca tanınan bir şef olmayı başaran Nusret Gökçe, yeni şubesini Londra'nın merkezinde açtı.

Dün kasap çırağıyken çekilen bir fotoğrafıyla yeni yatırımını duyuran Nusret Gökçe açılışı da Instagram hesabından paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIM

Başarısı Bostancı Kasaplar Çarşısı’ndan Londra'ya uzanan Nusret Gökçe, Londra'daki yeni şubesini "Dünyanın kalbinde açıldı (Opened at the heart of the world 23.09.2021)" notu ile paylaştı.

Nusret, açılıştan bir gün önce sosyal medyada paylaştığı fotoğrafının altına "Lütfen yarınki Londra açılışı için bana iyi şanslar dileyin" notunu yazmıştı.



"TÜRKİYE'NİN TEK BİR ULUSLARARASI MARKASI VAR"



Dünyaca ünlü işletmeci mayıs ayında verdiği röportajda "NusrEt artık sadece bizim markamız değil, Türkiye’nin markası. Amerika’nın, İtalya’nın, Fransa’nın sayısız uluslararası markası var. Türkiye’nin tek bir uluslararası markası var, o da Nusr-Et. Bireysel olarak kurulmuş, bireysel olarak uluslararası başarı yakalamış başka bir marka var mı?" demişti.

Ünlü işletmeci, geçen haftalarda da İspanya'nın İbiza adasındaki yeni restoranın açılışını duyurmuştu.