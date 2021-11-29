Louis Vuitton'un yıldız moda tasarımcısı Virgil Abloh genç yaşta kansere yenik düştü

"DÜNYA BİR MODA SÜPER STARINI KAYBETTİ"

Abloh'un arkasından ünlü isimler duygularını paylaştı.

Donatella Versace, "Virgil, söyleyecek söz bulamıyorum. Dünya bir moda süper starını kaybetti" derken; Haley Baldwin Glamour dergisine konuşarak, Abloh sokak stiline ve modasına bakışımı değiştirdi" dedi.

Ünlü şarkıcı Pharrell Williams, “Kalbim kırık. İsmin bir insan olarak ve bir ruh olarak sonsuza dek yaşayacak" derken; eski futbol yıldızı David Beckham ve modacı eşi Victoria Beckham, ortak açıklama yaparak, "Birçok yönden gerçek bir ilham kaynağıydın. Huzur içşnde uyu. Güzel ailene sevgi ve ışık gönderiyoruz" ifadesini kullandı.