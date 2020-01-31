Madonna’nın son hali (Hastalık mı estetik mi?)

BEŞ KONSERİNİ İPTAL ETTİ

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle daha önce ABD’de üç konserini iptal eden, ardından Portekiz’in başkenti Lizbon’daki konserine, başlamasına sadece 45 dakika kala çıkamayacağını açıklayan Madonna, 15 konser dizisi vereceği Londra’daki ilk konserini de iptal etmişti. Madonna, konser iptallerinde hayranlarından özür dilerken, rahatsızlığının ne olduğunu dile getirmemiş, sağlığının öncelikli olduğunu ve dinlenmesi gerektiğini belirtmişti.