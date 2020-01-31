Madonna’nın son hali (Hastalık mı estetik mi?)

Madame X adlı dünya turnesini sürdüren, ancak bugüne dek beş konserini sağlık sorunları nedeniyle iptal eden Madonna, Londra konseri çıkışında basına yansıyan fotoğraflarıyla gündemde. Bazı hayranları, Madonna’nın şiş yüzünün bir hastalık sonucu olduğunu düşünürken, bazıları da yeni geçirdiği estetik operasyonlara bağlı olabileceğini tahmin etti.

Madame X adlı dünya turnesi kapsamında Londra’da bir dizi konser veren Madonna, son fotoğraflarıyla hayranlarını şaşırttı.

61 yaşındaki ‘pop müziğin kraliçesi’, Londra’daki ikinci konserinin ardından Palladium’dan ayrılırken yüzünün şiş görünümüyle dikkat çekti. Madonna’nın yüzündeki şişliğin herhangi bir rahatsızlıktan kaynaklanıp kaynaklanmadığı ya da yeni bir estetik operasyon sonucu olup olmadığı bilinmiyor.

BEŞ KONSERİNİ İPTAL ETTİ

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle daha önce ABD’de üç konserini iptal eden, ardından Portekiz’in başkenti Lizbon’daki konserine, başlamasına sadece 45 dakika kala çıkamayacağını açıklayan Madonna, 15 konser dizisi vereceği Londra’daki ilk konserini de iptal etmişti. Madonna, konser iptallerinde hayranlarından özür dilerken, rahatsızlığının ne olduğunu dile getirmemiş, sağlığının öncelikli olduğunu ve dinlenmesi gerektiğini belirtmişti.

Londra’daki 14 konser dizisinin ikincisini tamamlayan Madonna, konser çıkışı basına yansıyan son fotoğraflarında şiş yanaklarıyla öne çıkarken, yanında 26 yaşındaki erkek arkadaşı Ahlamalik Williams’ın olması da dikkat çekti.

KONSERDE TELEFON YASAĞI

Madonna, son olarak turnesinde telefon kullanımını yasaklamasıyla gündeme geldi. Seyircilere özel kılıf dağıtılan konserlerde kılıfın manyetik kilidi ancak konser bitiminde devredışı bırakılabiliyor.
Kurala aykırı davranıp telefonunu kullanmak isteyenler güvenlik görevlileri tarafından dışarı atılıyor. Madonna’nın pek çok hayranı, telefonsuz konser uygulamasını destekliyor.

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