Madonna’nın son hali (Hastalık mı estetik mi?)

61 yaşındaki ‘pop müziğin kraliçesi’, Londra’daki ikinci konserinin ardından Palladium’dan ayrılırken yüzünün şiş görünümüyle dikkat çekti. Madonna’nın yüzündeki şişliğin herhangi bir rahatsızlıktan kaynaklanıp kaynaklanmadığı ya da yeni bir estetik operasyon sonucu olup olmadığı bilinmiyor.
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle daha önce ABD’de üç konserini iptal eden, ardından Portekiz’in başkenti Lizbon’daki konserine, başlamasına sadece 45 dakika kala çıkamayacağını açıklayan Madonna, 15 konser dizisi vereceği Londra’daki ilk konserini de iptal etmişti. Madonna, konser iptallerinde hayranlarından özür dilerken, rahatsızlığının ne olduğunu dile getirmemiş, sağlığının öncelikli olduğunu ve dinlenmesi gerektiğini belirtmişti.
Londra’daki 14 konser dizisinin ikincisini tamamlayan Madonna, konser çıkışı basına yansıyan son fotoğraflarında şiş yanaklarıyla öne çıkarken, yanında 26 yaşındaki erkek arkadaşı Ahlamalik Williams’ın olması da dikkat çekti.