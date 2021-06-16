Margot Robbie sosyal medyaya veda etti (Sosyal medya detoksu)

Akademi ve Altın Küre adaylığı bulunan Avustralyalı oyuncu Margot Robbie; Selena Gomez, Hailey Bieber, Channing Tatum ve Lindsay Lohan gibi sosyal medya detoksu uygulayan ünlü isimler arasına katıldı.

16.06.2021 - 08:34

Margot Robbie sosyal medyaya veda etti (Sosyal medya detoksu) - 1
Hollywood yıldızı Margot Robbie sosyal medyaya ara verdiğini açıkladı. Avustralyalı oyuncu, 23 milyondan fazla Instagram takipçisine sosyal medyada biraz sessiz kalacağını bildirdiği bir gönderi paylaştı.
Margot Robbie sosyal medyaya veda etti (Sosyal medya detoksu) - 2
30 yaşındaki oyuncu mesajında, "Şimdilik sosyal medyaya veda ediyorum. Ne yaptığımızı öğrenmek istiyorsanız Lucky Chap Entertainment adresine göz atın, aksi takdirde şimdilik elveda" diyerek bir öpücük emojisi ekledi.

Margot Robbie sosyal medyaya veda etti (Sosyal medya detoksu) - 3
Lucky Chap Entertainment, Margot'nun eşi Tom Ackerley ve arkadaşları Sophia Kerr ve Josey McNamara ile birlikte sahip olduğu film ve TV yapım şirketi.

Margot Robbie sosyal medyaya veda etti (Sosyal medya detoksu) - 4
Özel hayatını kamuoyuna sergilemekten hoşlanmayan Robbie, gözlerden uzak yaşayan Avustralyalı oyuncu Cate Blanchett'i örnek alıyor.


Margot Robbie sosyal medyaya veda etti (Sosyal medya detoksu) - 5
Sosyal Medya Detoksu Nedir?

Sosyal medya detoksu, internet üzerindeki tüm dijital etkileşimlerinizi yok etmek değil, dondurma ve kendinize belli bir arınma zamanı tanıma süreci olarak ifade edilebilir. Detoks, kelime anlamı olarak temizlenmektir. Sosyal medya detoksu da internet ortamında tüm erişimlerinizi kesmek değil de tam anlamıyla ara vermektir.
Margot Robbie sosyal medyaya veda etti (Sosyal medya detoksu) - 6

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