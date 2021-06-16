Margot Robbie sosyal medyaya veda etti (Sosyal medya detoksu)

Lucky Chap Entertainment, Margot'nun eşi Tom Ackerley ve arkadaşları Sophia Kerr ve Josey McNamara ile birlikte sahip olduğu film ve TV yapım şirketi.

Sosyal Medya Detoksu Nedir?



Sosyal medya detoksu, internet üzerindeki tüm dijital etkileşimlerinizi yok etmek değil, dondurma ve kendinize belli bir arınma zamanı tanıma süreci olarak ifade edilebilir. Detoks, kelime anlamı olarak temizlenmektir. Sosyal medya detoksu da internet ortamında tüm erişimlerinizi kesmek değil de tam anlamıyla ara vermektir.