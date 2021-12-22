Meghan Markle, Prens Andrew'in cinsel saldırı duruşmasına çağrılabilir

Meghan Markle'ın adı, Kraliçe Elizabeth'in küçük oğlu Prens Andrew'in cinsel saldırı ile suçlandığı davada geçiyor. Davacı Virginia Roberts Giuffre’nin avukatı, Markle'ın bir dönem Andrew ile yakın olması nedeniyle bilgilere sahip olabileceğini belirterek, davadaki önemini anlattı.

Haberler - ntv.com.tr 22.12.2021 - 12:40

Meghan Markle, Prens Andrew'in cinsel saldırı duruşmasına çağrılabilir - 1

’ın adı, hapishanede ölü bulunan pedofil milyarder Jeffrey Epstein’in kurbanlarından olduğunu ileri süren Virginia Roberts Giuffre’nin Prens Andrew’a açtığı cinsel saldırı davasında geçiyor.

Cinsel taciz, tecavüz ve pedofili hükümlüsü Jeffrey Epstein'i suçlayan isimlerden biri olan Virginia Roberts Giuffre, 2001 yılında Epstein tarafından Londra'ya götürüldüğünü ve "Prens Andrew ile ilişkiye zorlandığını" söylemişti.

Meghan Markle, Prens Andrew'in cinsel saldırı duruşmasına çağrılabilir - 2

Giuffre’nin avukatı David Boies, Daily Beast gazetesine konuşarak, Meghan Markle’ın ‘gerçeği anlatacak’ kişiler arasında yer aldığını söyledi.    

Boies, Markle’ın ABD’de yaşaması nedeniyle mahkemeye çıkabileceğini belirtti. Avukat ayrıca, Düşes’in Kraliçe’nin üçüncü çocuğu Prens Andrew ile yakın arkadaşlığı olduğu, bundan dolayı onun ne yaptığı konusunda bilgi sahibi olabileceğini söyledi.

Meghan Markle, Prens Andrew'in cinsel saldırı duruşmasına çağrılabilir - 3

"KESİN KARAR VERMEDİK"

“Markle’ın Andrew ile eski arkadaşlığı nedeniyle çok önemli bilgilere sahip olabilir” diyen Boies, Markle’ı mahkemeye tanık olarak davet etmeyi planladıklarını ancak henüz kesin karar vermediklerini de ekledi.

Meghan Markle, Prens Andrew'in cinsel saldırı duruşmasına çağrılabilir - 4

38 yaşındaki Virginia Roberts Giuffre, Jeffery Epstein’in kurduğu fuhuş ağı nedeniyle 2001 yılında, henüz 17 yaşındayken Prens Andrew ile üç kez cinsel ilişkiye zorlandığını iddia ediyor. Prens Andrew ise bugüne kadar hakkında çıkan suçlamaları reddetti.

Meghan Markle, Prens Andrew'in cinsel saldırı duruşmasına çağrılabilir - 5

Mahkeme, 4 Ocak’taki duruşmada Prens Andrew’in savunmasını istedi. İngiltere’de bulunan Andrew’in ifadesinin video konferans yoluyla alınması bekleniyor.

Andrew’in iki kızının annesi olan eski eşi Sarah Ferguson’un da duruşmaya çağrılması gündemde.

Meghan Markle, Prens Andrew'in cinsel saldırı duruşmasına çağrılabilir - 6

95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’in ise yaşından dolayı duruşmaya çağrılmayacağı düşünülüyor.

Meghan Markle, Prens Andrew'in cinsel saldırı duruşmasına çağrılabilir - 7

"SUÇLAMALAR TEMELSİZ"

ABD'de hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla dava açılan Prensi Andrew'un avukatı, müvekkili hakkındaki suçlamaları "temelsiz, desteksiz ve muhtemelen de kanunsuz" olarak nitelendirmişti.

Prensin avukatı Andrew Brettler, yapılan ön duruşma toplantısında, 2009 yılında Virginia Giuffre ve Jeffrey Epstein arasında yapılan bir uzlaşma anlaşmasına gönderme yaparak Prens Andrew'un herhangi bir yükümlülük altına alınamayacağını savunmuştu.

Meghan Markle, Prens Andrew'in cinsel saldırı duruşmasına çağrılabilir - 8

İNANDIRICI BULUNMADI

Prens Andrew, 2019 yılında BBC'nin Newsnight programında hakkında çıkan iddiaları reddetmiş, ancak kamuoyu tarafından inandırıcı bulunmamıştı.

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