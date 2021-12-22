Meghan Markle, Prens Andrew'in cinsel saldırı duruşmasına çağrılabilir

"SUÇLAMALAR TEMELSİZ"

ABD'de hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla dava açılan Prensi Andrew'un avukatı, müvekkili hakkındaki suçlamaları "temelsiz, desteksiz ve muhtemelen de kanunsuz" olarak nitelendirmişti.

Prensin avukatı Andrew Brettler, yapılan ön duruşma toplantısında, 2009 yılında Virginia Giuffre ve Jeffrey Epstein arasında yapılan bir uzlaşma anlaşmasına gönderme yaparak Prens Andrew'un herhangi bir yükümlülük altına alınamayacağını savunmuştu.