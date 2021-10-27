Prens Andrew'a cinsel saldırı davasında mühlet konuldu

ABD'deki Jeffrey Epstein skandalı kapsamında Virginia Roberts Giuffre'nin açtığı cinsel saldırı davasında Prens Andrew'un 14 Temmuz'a dek sorulara yanıt vermek zorunda olduğu duyuruldu.

Haberler 27.10.2021 - 08:28

Prens Andrew'a cinsel saldırı davasında mühlet konuldu

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Prens Andrew'a açılan cinsel saldırı davasıyla ilgili kritik tarih açıklandı.

Britanya polisinin hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı vermesine karşın, Prens Andrew'un ABD'de Virginia Roberts Giuffre'nin açtığı cinsel saldırı davasında 14 Temmuz'a dek sorulara yanıt vermek zorunda olduğu duyuruldu.

Virginia Roberts Giuffre, henüz reşit değilken ve Epstein tarafından cinsel saldırılara maruz kaldığı dönemde Prens Andrew tarafından da cinsel saldırısıya uğradığını iddia etmitşi.

Israrla suçlamaları reddeden Andrew, daha önce yaptığı açıklamada, "Böyle bir şey asla olmadı. Bu bayanla tanıştığımı hiç hatırlamıyorum, hiçbir şekilde" demişti.

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