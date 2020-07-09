Meghan Markle ve Prens Harry, Sussex Royal'in kapanması için başvurdu

Sussex Dükü ve Düşesi'nin Los Angeles'a taşındıktan sonra yeni bir organizasyon olan Archewell'i başlatmayı planladıkları zaten açıklanmıştı. Sonuç olarak Sussex Royal'ı kapatma süreci resmi şekilde devam ediyor.

Meghan ve Harry çifti, Sussex Royal'den önce, Yunanca eylem kaynağı anlamına gelen Arche fikri geldi. Bir gün kurmayı umduğumuz hayır kurumu için bu isme bağlandık ve oğlumuzun adı için ilham kaynağı oldu. Anlamsal bir şey yapmak, önemli bir şey yapmaktır" açıklamasında bulunmuştu.