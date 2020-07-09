Meghan Markle ve Prens Harry, Sussex Royal'in kapanması için başvurdu
Meghan Markle ve Prens Harry, Kraliyet görevlerini bıraktıktan sonra polemiklere neden olan Sussex Royal markasının kapanması için resmi başvuruda bulundu.
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09.07.2020 - 06:40
Meghan Markle ile Prens Harry, Kraliyet görevlerini bırakırken Sussex Royalmarkası altında100'den fazla ürünün isim hakkını satın aldı. Ancak ünlü çiftin global bir marka imparatorluğu kurma planları Kraliçe'ye takıldı.
Kraliçe Elizabeth çiftin Royal (Kraliyet) adını kullanmasını yasakladı. Bunun üzerine Sussex Royal markasını 31 Mart itibariyle kullanmayı bırakacaklarını açıklayan ünlü çift "Kraliyet kelimesi Kraliçe’ye ait değil" açıklamasıyla karara tepkilerini dile getirdi.
Yaşanan polemikler sonrası Sussex Royal yardım kuruluşunu kapatma kararı alan çift, resmi başvuruda bulundu.
Sussex Dükü ve Düşesi'nin Los Angeles'a taşındıktan sonra yeni bir organizasyon olan Archewell'i başlatmayı planladıkları zaten açıklanmıştı. Sonuç olarak Sussex Royal'ı kapatma süreci resmi şekilde devam ediyor.
Meghan ve Harry çifti, Sussex Royal'den önce, Yunanca eylem kaynağı anlamına gelen Arche fikri geldi. Bir gün kurmayı umduğumuz hayır kurumu için bu isme bağlandık ve oğlumuzun adı için ilham kaynağı oldu. Anlamsal bir şey yapmak, önemli bir şey yapmaktır" açıklamasında bulunmuştu.
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