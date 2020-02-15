Meghan Markle ve Prens Harry yeni iş hayatları için ilk adımı atıyor

Kraliyet görevlerini bırakan Prens Harry ve Meghan Markle, Kanada'daki yeni hayatlarında dokuz oğulları Archie ile birlikte bolca vakit geçirmenin tadını çıkarıyor.
People dergisinin çifte yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Meghan Markle ve Prens Harry'nin kraliyetten ayrılmaları aralarındaki bağı daha da güçlendirdi, birbirlerine daha da fazla aşık oldular. Ancak çift, zamanlarını yeni iş ve yeni ev konusuna da ayırıyor.
LOS ANGELES'TA EV ARIYORLAR
Mayıs 2018'de evlenen çift, yazın Meghan Markle'ın doğduğu yer olan Los Angeles’ta da daha çok vakit geçirebilmek için bir ev arıyor.
Çiftin yakın arkadaşı, bu konuyla ilgili, "Kanada'daki evlerini çok seviyorlar fakat Los Angeles'ta da bir evleri olsun istiyorlar" diye konuştu. Meghan Markle'ın oyunculuk kariyerine dönme planları için Los Angeles'a taşınmak istediği iddia ediliyor.
ÜNLÜ TELEVİZYONCU OPRAH İLE ANLAŞTI
Kaynağa göre Prens Harry şimdiden, Apple TV+ projesi olan ruh sağlığı ile ilgili bir program için Oprah Winfrey ile anlaştı. Harry, işini oldukça önemsiyor.
Öte yandan Prens Harry, kendi hayır kurumu için de çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor. Son zamanlarda kurumuyla ilgili profesörlerle tanışmak için Stanford Üniversitesi'ni ziyaret etti.
Çiftin yakın arkadaşı, yeni aile hayatları hakkında konuşarak, “Archie onlar için öncelikli. Harry ve Meghan onunla sürekli ilgilenebildikleri ve onu ailede öncelik olarak görebildikleri için mutlular. Archie çok mutlu bir çocuk ve Harry onunla zaman geçirebildiği için çok mutlu. Meghan da harika bir anne. Archie konusunda çok hassas. Oğullarıyla normal birer evebeyn gibi ilgilenebilmek istiyorlar” dedi.
Meghan Markle ve Prens Harry, boş vakitlerini Vancouver'daki evlerinin yanındaki ormanda yürüyüş yaparak ve evlerinde dinlenerek geçiriyor. Yakın arkadaşları, “Oğulları ve köpekleriyle beraber ikisi de oldukça evcimen” diye konuştu.