Meghan Markle ve Prens Harry yeni iş hayatları için ilk adımı atıyor

LOS ANGELES'TA EV ARIYORLAR

Mayıs 2018'de evlenen çift, yazın Meghan Markle'ın doğduğu yer olan Los Angeles’ta da daha çok vakit geçirebilmek için bir ev arıyor.

Çiftin yakın arkadaşı, bu konuyla ilgili, "Kanada'daki evlerini çok seviyorlar fakat Los Angeles'ta da bir evleri olsun istiyorlar" diye konuştu. Meghan Markle'ın oyunculuk kariyerine dönme planları için Los Angeles'a taşınmak istediği iddia ediliyor.