Meghan Markle'ın ırkçılıkla suçladığı saray mensubu kitapta ortaya çıktı

PRENS UNVANI VERİLMEDİ

Meghan Markle, CBS televizyonunda mart ayında yayımlanan programda, oğluna 'ten renginin koyu olacağı' endişesi ile prens unvanı verilmediğini söylemişti. Markle, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı" diye konuşmuştu.