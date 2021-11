Meghan Markle'ın ırkçılıkla suçladığı saray mensubu kitapta ortaya çıktı

İngiliz Kraliyet Ailesi’ndeki ‘ırkçı’ bulundu! Yeni çıkan bir kitapta, Meghan Markle (40) ve Prens Harry’nin (37) ilk çocukları dünyaya gelmeden önce, ten rengini soran saray mensubunun Prens Charles olduğu yazıldı. ‘Ten rengi’ sorusu, Meghan ve Harry çiftinin kraliyetten ayrılma kararlarını tetikleyen neden olarak gösterilmişti.

Christopher Andersen’in yazdığı ‘Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan’ adlı kitapta, Meghan Markle ve Prens Harry’nin 27 Kasım 2017’de nişanlandıklarının resmi olarak duyurulduğu sabah, Prens Charles’ın, karısı Camilla’ya, “Merak ediyorum, çocuklar neye benzeyecek?” dediği iddiası yer aldı.