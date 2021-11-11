Prens Harry: Megxit bir troll tarafından yaratıldı

Haberler 11.11.2021 - 07:59
Internet Lie Machine (İnternet Yalan Makinesi) isimli bir etkinlikle konuşan Sussex Dükü Prens Harry, Megxit’in internet üzerindeki nefreti gözler önüne serdiğini söyledi.
The Guardian’ın haberine göre; Harry “Megxit nefreti gösteren, kadın düşmanı bir ifadeydi ve bir troll tarafından yaratıldı” dedi.
BREXIT'TEN SONRA MEGXIT
Meghan Markle ve Prens Harry'nin kraliyet görevlerinibıraktıktan sonra bağımsız hayatları için ABD’ye yerleşmişti. Çiftin kararı, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışına verilen Brexit adına benzetilerek Megxit olarak adlandırıldı.
Sosyal medya analiz şirketi Bot Sentinel’in ekim ayında yayımladığı bir çalışma, Meghan ve Harry üzerine sosyal medyada yazılan nefret dolu yorumların yüzde 70’inin 83 hesapla bağlantılı olduğunu göstermişti.