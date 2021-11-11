Prens Harry: Megxit bir troll tarafından yaratıldı

Prens Harry, eşi Meghan Markle ile evlendikten sonra kraliyetteki görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşmeleri sonrası ortaya çıkan Megxit teriminin nefreti gözler önüne seren, kadın düşmanı bir ifade olduğunu söyledi.

Haberler 11.11.2021 - 07:59

Prens Harry: Megxit bir troll tarafından yaratıldı - 1

Internet Lie Machine (İnternet Yalan Makinesi) isimli bir etkinlikle konuşan Sussex Dükü , Megxit’in internet üzerindeki nefreti gözler önüne serdiğini söyledi.

Prens Harry: Megxit bir troll tarafından yaratıldı - 2

The Guardian’ın haberine göre; Harry “Megxit nefreti gösteren, kadın düşmanı bir ifadeydi ve bir troll tarafından yaratıldı” dedi.

Prens Harry: Megxit bir troll tarafından yaratıldı - 3

BREXIT'TEN SONRA MEGXIT

Meghan Markle ve Prens Harry'nin kraliyet görevlerinibıraktıktan sonra bağımsız hayatları için ABD’ye yerleşmişti. Çiftin kararı, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışına verilen Brexit adına benzetilerek Megxit olarak adlandırıldı.

Prens Harry: Megxit bir troll tarafından yaratıldı - 4

Sosyal medya analiz şirketi Bot Sentinel’in ekim ayında yayımladığı bir çalışma, Meghan ve Harry üzerine sosyal medyada yazılan nefret dolu yorumların yüzde 70’inin 83 hesapla bağlantılı olduğunu göstermişti.

Prens Harry: Megxit bir troll tarafından yaratıldı - 5

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