New York Magazine ve Huffington Post için çalışan Yashar Ali’nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımlara göre Wolkoff’un kayıt altına aldığı bu hakaretlerin niteliğinin 1 Eylül’de piyasaya çıkacak Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady (Melania ve Ben: First Lady ile Arkadaşlığımın Yükselişi ve Düşüşü) adlı kitapta yazılı olduğu ifade ediliyor.