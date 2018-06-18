Mert Fırat: Ufak Tefek Cinayetler'de 2. sezon çok şey değişecek

1 Ufak Tefek Cinayetler’in Serhan'ı Mert Fırat, NTV ’de Gülay Avşar’ın sunduğu, En Güzel Buluşmalar programına konuk oldu.

3 37 yaşındaki oyuncu dizi hakkında şöyle konuştu: Projenin bir kadın hikayesi olmasından çok etkilendim. Gerçekten Türkiye’de bir dizide kadın hikayelerinin anlatılması ve onların başrol olması, çok önemliydi. Cinsiyet eşitliğinin tartışılmadığı bir dizi olduğu için beni hep heyecanlandırdı.

4 Fırat, “Böylesine zor bir dünyada iyi insan olmayı nasıl başarıyorsunuz?” sorusuna, “Öfkeme harcanacak zaman ve efor bana zarar veriyor. Bu kızgınlıkla devam edersem bana zararı olacak diyor ve aklımı devreye sokuyorum. Ne olursa olsun, kalp kırmadan, sonuca yönelik, huzur içinde ve hasarsız ilişkiler kurmalıyız” cevabını verdi.

5 Arif v 216 filminde Sadri Alışık'a hayat veren Mert Fırat çekim sürecine dair notlarını paylaştı: Sesimi ve bazı hallerimi Sadri Alışık'a benzetirlerdi. Cem Yılmaz teklif edince çok heyecanlandım. Sadri Alışık her oyuncunun tanışmak istediği, elini sıkmak istediği, canlı canlı izlemenin hayalini kurduğu bir üstat. Kerem Alışık'la birlikte rol almak heyecan vericiydi. Kaybettiği babasının ünlü karakteri Turist Ömer'i canlandıran bir oğlu izlemek, çok duygusaldı. Tam o sırada ben babamı kaybettim. Kerem Abi'yle karşılıklı sahnemde bana "Baba hakkını helal et" dediğinde ikimiz de çok duygulandık. En zayıf anlarımızdan biriydi.