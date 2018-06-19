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Merve Boluğur ve Hakan Sabancı birlikte mi? (Bodrum'da ilk fotoğraf)

Eski eşi Murat Dalkılıç’ı unutmak için boşanma terapisi aldığı ortaya çıkan Merve Boluğur, sosyetenin gözde bekarı Hakan Sabancı ile objektiflere takıldı. Kendilerini almak için iskeleye yanaşan bota binen ikiliden Boluğur, uzun zaman sonra ilk kez neşeli haliyle dikkat çekti.

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    Merve Boluğur, Hakan Sabancı, Bodrum
    İki yıl evli kaldığı Murat Dalkılıç’tan boşandıktan sonra zor günler geçiren ve yaşadığı travmayı atlatmak için profesyonel destek aldığı ortaya çıkan Merve Boluğur, Hakan Sabancı ile görüntülendi.
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    Merve Boluğur, Hakan Sabancı, Bodrum

    HT Magazin'den Onur Aydın'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Bodrum’da sarmaş dolaş eğlendikleri konuşulan ikili, birlikte ilk kez objektiflere yansıdı.
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    Merve Boluğur, Hakan Sabancı, Bodrum

    Sürpriz çift, Türkbükü'nde yapılan happy hour partisine birlikte katılıp eğlendi.
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    Merve Boluğur, Hakan Sabancı, Bodrum
    Görüntü vermemek için büyük çaba sarf eden Boluğur ve Sabancı, mekân çıkışı fotoğraflarının çekilmesine engel olamadı.
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    Merve Boluğur, Hakan Sabancı, Bodrum
    Kendilerini almak için iskeleye yanaşan bota binen ikiliden Boluğur, uzun zaman sonra ilk kez neşeli haliyle dikkat çekti.
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    Merve Boluğur, Hakan Sabancı, Bodrum

    Boluğur ve Sabancı’nın üç gün önce aynı mekânda yan yana localarda eğlenirken tanıştığı, aynı gece yakınlaşıp sürpriz bir ilişkiye başladıkları konuşuluyor.
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    Merve Boluğur, Hakan Sabancı, Bodrum
    Kalabalık arkadaş grubuyla plaj partisine katılan Hakan Sabancı ile oyuncu Merve Boluğur, birbirlerinden bir an olsun ayrılmadı.
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    Merve Boluğur, Hakan Sabancı, Bodrum
    Oyuncu, iki yıllık evliliğin ardından geçtiğimiz yıl Murat Dalkılıç’tan boşanmıştı. Dalkılıç, ayrılığın üzerinden dört ay geçmesinin ardından, oyuncu Hande Erçel’le birlikte olduğunu açıklamıştı. Her röportajında aşka küsmediğini söyleyen Boluğur, kendine ait bir makyaj markası çıkararak işine odaklanmıştı. İşte Merve Boluğur ve Hakan Sabancı'nın objektiflere takılan anları...
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    Merve Boluğur, Hakan Sabancı, Bodrum
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    Merve Boluğur, Hakan Sabancı, Bodrum
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    Merve Boluğur, Hakan Sabancı, Bodrum
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    Merve Boluğur, Hakan Sabancı, Bodrum
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    Merve Boluğur, Hakan Sabancı, Bodrum
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    Merve Boluğur, Hakan Sabancı, Bodrum
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