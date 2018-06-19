Merve Boluğur ve Hakan Sabancı birlikte mi? (Bodrum'da ilk fotoğraf)
Eski eşi Murat Dalkılıç’ı unutmak için boşanma terapisi aldığı ortaya çıkan Merve Boluğur, sosyetenin gözde bekarı Hakan Sabancı ile objektiflere takıldı. Kendilerini almak için iskeleye yanaşan bota binen ikiliden Boluğur, uzun zaman sonra ilk kez neşeli haliyle dikkat çekti.
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İki yıl evli kaldığı Murat Dalkılıç’tan boşandıktan sonra zor günler geçiren ve yaşadığı travmayı atlatmak için profesyonel destek aldığı ortaya çıkan Merve Boluğur, Hakan Sabancı ile görüntülendi.
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HT Magazin'den Onur Aydın'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Bodrum’da sarmaş dolaş eğlendikleri konuşulan ikili, birlikte ilk kez objektiflere yansıdı.
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Sürpriz çift, Türkbükü'nde yapılan happy hour partisine birlikte katılıp eğlendi.
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Görüntü vermemek için büyük çaba sarf eden Boluğur ve Sabancı, mekân çıkışı fotoğraflarının çekilmesine engel olamadı.
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Kendilerini almak için iskeleye yanaşan bota binen ikiliden Boluğur, uzun zaman sonra ilk kez neşeli haliyle dikkat çekti.
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Boluğur ve Sabancı’nın üç gün önce aynı mekânda yan yana localarda eğlenirken tanıştığı, aynı gece yakınlaşıp sürpriz bir ilişkiye başladıkları konuşuluyor.
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Kalabalık arkadaş grubuyla plaj partisine katılan Hakan Sabancı ile oyuncu Merve Boluğur, birbirlerinden bir an olsun ayrılmadı.
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Oyuncu, iki yıllık evliliğin ardından geçtiğimiz yıl Murat Dalkılıç’tan boşanmıştı. Dalkılıç, ayrılığın üzerinden dört ay geçmesinin ardından, oyuncu Hande Erçel’le birlikte olduğunu açıklamıştı. Her röportajında aşka küsmediğini söyleyen Boluğur, kendine ait bir makyaj markası çıkararak işine odaklanmıştı. İşte Merve Boluğur ve Hakan Sabancı'nın objektiflere takılan anları...