Milli voleybolcu Zehra Güneş Güney Koreliler'in de dikkatini çekti: Türkçe öğrenmeye başlıyorum

Öte yandan maç sonrasında Güney Korelilerin gündemine giren bir diğer konu da Türkiye'deki orman yangınları oldu. Güney Koreli sosyal medya kullanıcıları, Türkiye'de ağaç dikilmesi ve hayvan haklarıyla ilgili örgütlere bağışta bulunduklarına dair paylaşımlar yaptı.