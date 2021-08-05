Milli voleybolcu Zehra Güneş Güney Koreliler'in de dikkatini çekti: Türkçe öğrenmeye başlıyorum
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, adını dünyaya duyurmaya devam ediyor. NBA'in yıldız isimlerinden Kevin Durant tarafından takibe alınmasıyla gündem olan 22 yaşındaki Güneş, bu kez Güney Koreliler tarafından maç sonrası sosyal medyada övgü dolu sözlerle bahsedildi. İşte ayrıntılar ve Güneş'in öne çıkan kareleri...
Abone ol
Paylaş
05.08.2021 - 15:31
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın genç oyuncusu Zehra Güneş, spor başarısıyla olduğu kadar güzelliği ve Instagram paylaşımlarıyla da konuşuluyor.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki Güneş, NBA'in yıldız isimlerinden Kevin Durant tarafından takibe alındı. Ardından Güney Korelilerin dikkatini de çekti.
A Milli Voleybol Takımı çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenilerek organizasyona veda etti. Maç sonra sosyal medyada Güney Koreliler Güneş'i konuştu.
Genç sporcu hakkında hakkında sosyal medyada "Bugünden itibaren Türkçe öğrenmeye başlıyorum", "18 numaralı oyuncuyla evlenmek istiyorum", "Türkiye'ye gidiyorum... Sonunda aşkımı buldum..." gibi yorumlar yapıldı.
Öte yandan maç sonrasında Güney Korelilerin gündemine giren bir diğer konu da Türkiye'deki orman yangınları oldu. Güney Koreli sosyal medya kullanıcıları, Türkiye'de ağaç dikilmesi ve hayvan haklarıyla ilgili örgütlere bağışta bulunduklarına dair paylaşımlar yaptı.
İşte Zehra Güneş'in ınstagram'ından öne çıkan kareler...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.