Millie Bobby Brown ve Henry Cavill'lı Enola Holmes'tan ilk kareler

Stranger Things dizisiyle yıldızı parlayan Millie Bobby Brown ve Henry Cavill isimlerinin başrolde olduğu Enola Holmes filminde yeni fotoğraflar yayınlandı. Millie Bobby Brown'ın yıldızı olacağı Enola Holmes filminde yeni fotoğraflar resmi olarak paylaşıldı. Yönetmenliğini Fleabag, Killing Eve, The Hour gibi önemli yapımlarla tanınan Harry Bradbeer'ın üstlendiği Enola Holmes'ün uyarlandığı kitaplarda Enola'nın annesinin kaybolduğu biliniyor. Filmin kadrosunda Brown'un yanı sıra Henry Cavill, Sam Claflin, Helena Bonham Carter, Fiona Shaw gibi isimler bulunuyor. Önemli isimleri kadrosunda bulunduran Enola Holmes'ün önümüzdeki eylül ayı içerisinde izleyici karşısına çıkması bekleniyor.