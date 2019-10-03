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Miss Turkey Simay Rasimoğlu'nun doğal halleri (Türkiye güzeli Simay Rasimoğlu kimdir?)

Miss Turkey 2019 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Miss Turkey güzellik yarışmasını Simay Rasimoğlu kazandı. Peki ama yeni Türkiye güzeli Simay Rasimoğlu kimdir? İşte Simay Rasimoğlu hakkında bilmeniz gerekenler ve 22 yaşındaki Türkiye güzelinin Instagram'da paylaştığı doğal fotoğrafları

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    Miss Turkey 2019'un büyük finali dün akşam Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapıldı.20 aday, Türkiye'nin en güzel kızı seçilebilmek için podyuma çıktı. Miss Turkey 2019 güzellik yarışmasının birincisi yani yeni Türkiye Güzeli Simay Rasimoğlu oldu.

    GEÇMİŞTEN BUGÜNE TÜRKİYE GÜZELLERİ (TIKLA OKU) 

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    Peki ama Türkiye'yi İngiltere'de düzenlenecek olan Miss World 2019 yarışmasında temsil edecek olan Simay Rasimoğlu kimdir? İşte yeni Türkiye Güzeli hakkında bilmeniz gerekenler ve Simay Rasimoğlu'nun Instagram'da paylaştığı doğal halleri
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    Miss Turkey 2019 yarışmasını birinci olarak tamamlayan Simay Rasimoğlu, "Çok mutluyum. Çok gururluyum. Ülkemi dünyada temsil edeceğim için onurluyum" dedi.

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    22 yaşındaki Simay Rasimoğlu 1.88 boyunda.
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    Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Bölümü mezunu.
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