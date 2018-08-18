Simay Rasimoğlu Miss Turkey seçildi (Geçmişten bugüne Türkiye güzelleri)
Miss Turkey 2019 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Miss Turkey güzellik yarışmasını Simay Rasimoğlu kazandı. Geçmiş yıllarda katıldıkları Miss Turkey yarışmasında öne çıkarak birincilik tacını almayı başaran isimlerin bazıları dünyada da bu taçı takma başarısı göstermişti. İşte 1981'den 2017'ye Türkiye güzelleri...
1
Aydan Şener - 1981
2
Ayşe Belgin Güven- 1982
3
Ebru Özmeriç - 1983
4
Gülçin Ülker - 1984
5
Filiz Hülya Küçükbayraktar - 1985
6
Meltem Doğanay - 1986
7
Şebnem Dinçgör - 1987
8
Esra Sümer - 1988
9
Burcu Burkut - 1989
10
Jülide Ateş - 1990
11
Pınar Özdemir - 1991
12
Özlem Kaymaz - 1992
13
Arzum Onan - 1993
14
Pınar Altuğ - 1994
15
Demet Şener - 1995
16
Serpil Sevilay Öztürk - 1996
17
Çağla Şikel - 1997
18
Buket Saygı - 1998
19
Ayşe Hatun Önal - 1999
20
Yüksel Ak - 2000
21
Tuğçe Kazaz - 2001
22
Azra Akın - 2002
23
Tuğba Karaca - 2003
24
Nur Gümüşdoğrayan - 2004
25
Hande Subaşı - 2005
26
Merve Büyüksaraç - 2006
27
Selen Soyder - 2007
28
Leyla Lydia Tuğutlu - 2008
29
Ebru Şam - 2009
30
Gizem Memiç - 2010
31
Melisa Aslı Pamuk - 2011
32
Açalya Samyeli Danoğlu - 2012
33
Rüveyda Öksüz - 2013
34
Amine Gülşe - 2014
35
Ecem Çırpan - 2015
36
Buse İskenderoğlu - 2016
37
Aslı Sümen - 2017
38
Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasında Şevval Şahin, Miss Turkey World 2018, Tara Madelein De Vries ise Miss Turkey Universe 2018 güzeli seçildi. Roda Irmak Kalkan Miss Turkey Supranational 2018 güzeli oldu.
39
Miss Turkey 2019 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Miss Turkey güzellik yarışmasını Simay Rasimoğlu kazandı. Rasimoğlu, Türkiye'yi İngiltere'de düzenlenecek olan Miss World 2019 yarışmasında temsil edecek.
40
İkinciliği Bilgi Nur Aydoğmuş kazanırken, üçüncülüğü Büşra Turan kazandı. Bilgi Nur Aydoğmuş, Türkiye'yi Miss Universe 2019 yarışmasında temsil etmeye hak kazandı. Büşra Turan, Türkiye'yi Polonya'daki 'Miss Supranational 2019' yarışmasında temsil etmeye hak kazandı.