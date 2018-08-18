NTV

Simay Rasimoğlu Miss Turkey seçildi (Geçmişten bugüne Türkiye güzelleri)

Miss Turkey 2019 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Miss Turkey güzellik yarışmasını Simay Rasimoğlu kazandı. Geçmiş yıllarda katıldıkları Miss Turkey yarışmasında öne çıkarak birincilik tacını almayı başaran isimlerin bazıları dünyada da bu taçı takma başarısı göstermişti. İşte 1981'den 2017'ye Türkiye güzelleri...

  • 1

    Aydan Şener - 1981

    Aydan Şener - 1981
  • 2

    Ayşe Belgin Güven- 1982

    Ayşe Belgin Güven- 1982
  • 3

    Ebru Özmeriç - 1983

    Ebru Özmeriç - 1983
  • 4

    Gülçin Ülker - 1984

    Gülçin Ülker - 1984
  • 5

    Filiz Hülya Küçükbayraktar - 1985

    Filiz Hülya Küçükbayraktar - 1985
  • 6

    Meltem Doğanay - 1986

    Meltem Doğanay - 1986
  • 7

    Şebnem Dinçgör - 1987

    Şebnem Dinçgör - 1987
  • 8

    Esra Sümer - 1988

    Esra Sümer - 1988
  • 9

    Burcu Burkut - 1989

    Burcu Burkut - 1989
  • 10

    Jülide Ateş - 1990

    Jülide Ateş - 1990
  • 11

    Pınar Özdemir - 1991

    Pınar Özdemir - 1991
  • 12

    Özlem Kaymaz - 1992

    Özlem Kaymaz - 1992
  • 13

    Arzum Onan - 1993

    Arzum Onan - 1993
  • 14

    Pınar Altuğ - 1994

    Pınar Altuğ - 1994
  • 15

    Demet Şener - 1995

    Demet Şener - 1995
  • 16

    Serpil Sevilay Öztürk - 1996

    Serpil Sevilay Öztürk - 1996
  • 17

    Çağla Şikel - 1997

    Çağla Şikel - 1997
  • 18

    Buket Saygı - 1998

    Buket Saygı - 1998
  • 19

    Ayşe Hatun Önal - 1999

    Ayşe Hatun Önal - 1999
  • 20

    Yüksel Ak - 2000

    Yüksel Ak - 2000
  • 21

    Tuğçe Kazaz - 2001

    Tuğçe Kazaz - 2001
  • 22

    Azra Akın - 2002

    Azra Akın - 2002
  • 23

    Tuğba Karaca - 2003

    Tuğba Karaca - 2003
  • 24

    Nur Gümüşdoğrayan - 2004

    Nur Gümüşdoğrayan - 2004
  • 25

    Hande Subaşı - 2005

    Hande Subaşı - 2005
  • 26

    Merve Büyüksaraç - 2006

    Merve Büyüksaraç - 2006
  • 27

    Selen Soyder - 2007

    Selen Soyder - 2007
  • 28

    Leyla Lydia Tuğutlu - 2008

    Leyla Lydia Tuğutlu - 2008
  • 29

    Ebru Şam - 2009

    Ebru Şam - 2009
  • 30

    Gizem Memiç - 2010

    Gizem Memiç - 2010
  • 31

    Melisa Aslı Pamuk - 2011

    Melisa Aslı Pamuk - 2011
  • 32

    Açalya Samyeli Danoğlu - 2012

    Açalya Samyeli Danoğlu - 2012
  • 33

    Rüveyda Öksüz - 2013

    Rüveyda Öksüz - 2013
  • 34

    Amine Gülşe - 2014

    Amine Gülşe - 2014
  • 35

    Ecem Çırpan - 2015

    Ecem Çırpan - 2015
  • 36

    Buse İskenderoğlu - 2016

    Buse İskenderoğlu - 2016
  • 37

    Aslı Sümen - 2017

    Aslı Sümen - 2017
  • 38

    Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasında Şevval Şahin, Miss Turkey World 2018, Tara Madelein De Vries ise Miss Turkey Universe 2018 güzeli seçildi. Roda Irmak Kalkan Miss Turkey Supranational 2018 güzeli oldu.
  • 39

    Miss Turkey 2019 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Miss Turkey güzellik yarışmasını Simay Rasimoğlu kazandı. Rasimoğlu, Türkiye'yi İngiltere'de düzenlenecek olan Miss World 2019 yarışmasında temsil edecek.
  • 40

    İkinciliği Bilgi Nur Aydoğmuş kazanırken, üçüncülüğü Büşra Turan kazandı. Bilgi Nur Aydoğmuş, Türkiye'yi Miss Universe 2019 yarışmasında temsil etmeye hak kazandı. Büşra Turan, Türkiye'yi Polonya'daki 'Miss Supranational 2019' yarışmasında temsil etmeye hak kazandı.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin