Monica Bellucci derin düşüncelere daldı

Dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Monica Bellucci, Yunanistan'ın Paros Adası'nda görüntülendi. Arkadaşıyla birlikte bir restoranda yemek yiyen Belluci, dalgın halleriyle dikkat çekti. İtalyan oyuncu ve eski model Monica Bellucci, normalleşme adımlarının atılmasıyla soluğu Yunanistan'ın Paros Adası'nda aldı. 55 yaşındaki Belluci, önceki gün bir kadın arkadaşıyla birlikte görüntülendi. Arkadaşıyla birlikte bir restoranda yemek yiyip, sohbet eden Monica Belluci, dalgın halleriyle dikkat çekti. Oyuncunun, uzun siyah puantiyeli elbisesini parmak arası terliği ve siyah gözlüğüyle kombinlediği görüldü. Belluci, geçtiğimiz aylarda ünlü Fransız dergisi Paris Match'e verdiği çıplak pozuyla gündeme gelmişti.