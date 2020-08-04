Monica Bellucci derin düşüncelere daldı

Dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Monica Bellucci, Yunanistan'ın Paros Adası'nda görüntülendi. Arkadaşıyla birlikte bir restoranda yemek yiyen Belluci, dalgın halleriyle dikkat çekti.

04.08.2020 - 14:44

Monica Bellucci derin düşüncelere daldı - 1
İtalyan oyuncu ve eski model Monica Bellucci, normalleşme adımlarının atılmasıyla soluğu Yunanistan'ın Paros Adası'nda aldı.
Monica Bellucci derin düşüncelere daldı - 2
55 yaşındaki Belluci, önceki gün bir kadın arkadaşıyla birlikte görüntülendi.

Monica Bellucci derin düşüncelere daldı - 3
Arkadaşıyla birlikte bir restoranda yemek yiyip, sohbet eden Monica Belluci, dalgın halleriyle dikkat çekti.
Monica Bellucci derin düşüncelere daldı - 4
Oyuncunun, uzun siyah puantiyeli elbisesini parmak arası terliği ve siyah gözlüğüyle kombinlediği görüldü.

Monica Bellucci derin düşüncelere daldı - 5
Belluci, geçtiğimiz aylarda ünlü Fransız dergisi Paris Match'e verdiği çıplak pozuyla gündeme gelmişti.

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