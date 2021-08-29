Monica Lewinsky: Dizi yüzünden tekrar terapiye başladım

Monica Lewinsky, Beyaz Saray'da yaşanan skandalı anlatan Azil: Amerikan Suç Hikâyesi (Impeachment: American Crime Story) isimli dizinin travmasını tetiklediğini ve bu yüzden terapi almak zorunda kaldığını açıkladı.

29.08.2021 - 11:48

Monica Lewinsky: Dizi yüzünden tekrar terapiye başladım - 1

1990’ların en büyük skandallarından olan dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ve Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ilişkisi Azil: Amerikan Suç Hikâyesi (Impeachment: American Crime Story) dizisine konu oldu. Dizinin aynı zamanda yapımcısı da olan Monica Lewinsky, hayatının en karanlık dönemini anlatan dizi üzerinde çalışmanın travmasını tetiklediğini ve bu yüzden terapi almak zorunda kaldığını açıkladı.

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Monica Lewinsky: Dizi yüzünden tekrar terapiye başladım - 2
48 yaşındaki Lewinsky, The Hollywood Reporter'a verdiği röportajda, “Geçmişte yaptığım tercihlerden gurur duymuyorum, fakat bu diziyle gurur duyuyorum. Eğer dizideki herşey hoşuma gitseydi, o zaman kimse işini yapmamış olurdu” dedi.
Monica Lewinsky: Dizi yüzünden tekrar terapiye başladım - 3

Lewinsky, dizinin yeni sezonda, yaşadığı skandala odaklanacağını öğrendiğinde travmasının tekrar edeceğinden dolayı paniklediğini belirtti.

Monica Lewinsky: Dizi yüzünden tekrar terapiye başladım - 4
Clinton’a tangasını göstermesini ısrarla senaryoya ekleten Monica Lewinsky “Bu olaya dizide yer vermemenin büyük bir eksiklik olacağını düşündüm. Dizinin yapımcısıyım diye bu sahneyi atlayamazdım" dedi.
Monica Lewinsky: Dizi yüzünden tekrar terapiye başladım - 5
Lewinsky "Bu sahneyi atlamak projenin kendisine ve ekibe haksızlık olurdu, çünkü herkesi savunmasız bırakırdı” diye konuştu
Monica Lewinsky: Dizi yüzünden tekrar terapiye başladım - 6

DİZİNİN KONUSU

FX’in genişleyen American Crime Story evreninin en son üyesi American Crime Story: Impeachment, 1990’larda ülkeyi sarsan Monica Lewinsky ve Bill Clinton skandalına odaklanıyor.

OYUNCU KADROSU

Lisey’s Story dizisinde izleyici karşısına çıkan Clive Owen, dizide Bill Clinton’a hayat veriyor. Lady Bird ve Booksmart filmleriyle adından söz ettiren Beanie Feldstein ise Monica Lewinsky’i canlandırıyor. Lewinsky’nin aynı zamanda yapımcıları arasında bulunduğu dizide olayları ortaya çıkaran Linda Tripp’i ise Sarah Paulson canlandırıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda bu isimlere Annaleigh Ashford, Margo Martindale, Edie Falco, Billy Eichner ve Cobie Smulders gibi isimler eşlik ediyor.

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