Monica Lewinsky: Dizi yüzünden tekrar terapiye başladım

1990’ların en büyük skandallarından olan dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ve Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ilişkisi Azil: Amerikan Suç Hikâyesi (Impeachment: American Crime Story) dizisine konu oldu. Dizinin aynı zamanda yapımcısı da olan Monica Lewinsky, hayatının en karanlık dönemini anlatan dizi üzerinde çalışmanın travmasını tetiklediğini ve bu yüzden terapi almak zorunda kaldığını açıkladı.





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