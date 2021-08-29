Monica Lewinsky: Dizi yüzünden tekrar terapiye başladım

29.08.2021 - 11:48
1990’ların en büyük skandallarından olan dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ve Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ilişkisi Azil: Amerikan Suç Hikâyesi (Impeachment: American Crime Story) dizisine konu oldu. Dizinin aynı zamanda yapımcısı da olan Monica Lewinsky, hayatının en karanlık dönemini anlatan dizi üzerinde çalışmanın travmasını tetiklediğini ve bu yüzden terapi almak zorunda kaldığını açıkladı.
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DİZİNİN KONUSU
FX’in genişleyen American Crime Story evreninin en son üyesi American Crime Story: Impeachment, 1990’larda ülkeyi sarsan Monica Lewinsky ve Bill Clinton skandalına odaklanıyor.
OYUNCU KADROSU
Lisey’s Story dizisinde izleyici karşısına çıkan Clive Owen, dizide Bill Clinton’a hayat veriyor. Lady Bird ve Booksmart filmleriyle adından söz ettiren Beanie Feldstein ise Monica Lewinsky’i canlandırıyor. Lewinsky’nin aynı zamanda yapımcıları arasında bulunduğu dizide olayları ortaya çıkaran Linda Tripp’i ise Sarah Paulson canlandırıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda bu isimlere Annaleigh Ashford, Margo Martindale, Edie Falco, Billy Eichner ve Cobie Smulders gibi isimler eşlik ediyor.