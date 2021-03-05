Neslihan Atagül: Kadir ile konuşmadan anlaşıyoruz

Hayatında keşkelere hiç yer olmadığını ifade eden 28 yaşındaki oyuncu, "Kendimi hayatın merkezine koyarsam, aldığım bütün kararlar bana hizmet ediyormuş gibi geliyor. Bunların hepsi beni hem genişleten hem de geliştiren şeyler" şeklinde konuştu.