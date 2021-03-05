Neslihan Atagül: Kadir ile konuşmadan anlaşıyoruz

05.03.2021 - 08:06
Hayatında keşkelere hiç yer olmadığını ifade eden 28 yaşındaki oyuncu, "Kendimi hayatın merkezine koyarsam, aldığım bütün kararlar bana hizmet ediyormuş gibi geliyor. Bunların hepsi beni hem genişleten hem de geliştiren şeyler" şeklinde konuştu.
Neslihan Atagül, "Attığım her adım, aldığım her karar beni ben yapan şeyler" sözleriyle, 'iyi ki' dediği kararlarının fazlalığından bahsetti.
Kadir Doğulu ile evliliğinden samimiyetle bahseden Neslihan Atagül ilişkisinde hem aşkı, hem de arkadaşlığı yaşamanın çok kıymetli olduğuna vurgu yaptı.
Atagül “İkimiz de arkamızı aynı şeye yaslıyoruz. Kendimizi geliştirirken, birbirimizin gelişimini de önemsiyoruz. Bazen sözlü anlaşıyoruz, bazen de konuşmadan. Amacımız birbirimizi değiştirmek değil, dönüştürmek olduğunda çok güzel devam ediyor. Umarım böylesi isteyen herkese nasip olur” dedi.