Kadir Doğulu, Neslihan Atagül'ü (Sefirin Kızı Nare) yine kalbine etiketledi

Kadir Doğulu, Instagram'daki son paylaşımında Sefirin Kızı'nda Nare'yi canlandıran eşi Neslihan Atagül kalbine etiketli. Takipçilerinin dikkatini çeken ve çok konuşulanlar arasına giren bu durum aslında yeni değil. Doğulu bugüne kadar ki tüm paylaşımlarında 2016'da evlendiği eşini ya kalbine ya da göz bebeğine etiketliyor.

2016 yılında nikah masasına oturan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül mutluluklarıyla örnek çift olarak gösterilmeye devam ediyor. Son olarak Kadir Doğulu, Instagram hesabından Neslihan Atagül ile birlikte çekildiği fotoğrafı Muhteşem (Gorgeous) notuyla paylaştı. Ancak fotoğrafta öyle bir detay vardı ki takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı. Doğulu, Sefirin Kızı'nda Nare karakterini canlandıran Neslihan Atagül'ün  ismini tam kalbine etiketledi. Bu durum kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi. Ancak Doğulu etiket geleneğini Neslihan Atagül ile birlikteliğinin ilk gününden beri sürdürüyor. 37 yaşındaki oyuncu paylaşımlarından eşinin ismini sadece kalbine ya da göz bebeğine etiketliyor. 

Sefirin Kızı'na özel bölüm (Haber Detay- Tıkla oku)

Sefirin Kızı'nın çekimlerinden dolayı Neslihan Atagül'ü göremeyen Kadir Doğulu, eşiyle son paylaşımını aralık ayında dizi setinden yapmıştı. Kadir Doğulu Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Gittim, gördüm, sardım, öptüm, geldim. Lakin yine hasret kaldım... Artık akşam Nare’yi izleyip hasret gidereceğiz... çok iyi iş oldu biliyorum" notunu düşmüştü.

Sefirin Kızı'na özel bölüm (Haber Detay- Tıkla oku)

Kadir Doğulu'nun Instagram hesabından eşi Neslihan Atagül'ü etiketleyerek yaptığı paylayımlardan bazıları...

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