Kadir Doğulu, Neslihan Atagül'ü (Sefirin Kızı Nare) yine kalbine etiketledi

2016 yılında nikah masasına oturan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül mutluluklarıyla örnek çift olarak gösterilmeye devam ediyor. Son olarak Kadir Doğulu, Instagram hesabından Neslihan Atagül ile birlikte çekildiği fotoğrafı Muhteşem (Gorgeous) notuyla paylaştı. Ancak fotoğrafta öyle bir detay vardı ki takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı. Doğulu, Sefirin Kızı'nda Nare karakterini canlandıran Neslihan Atagül'ün ismini tam kalbine etiketledi. Bu durum kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi. Ancak Doğulu etiket geleneğini Neslihan Atagül ile birlikteliğinin ilk gününden beri sürdürüyor. 37 yaşındaki oyuncu paylaşımlarından eşinin ismini sadece kalbine ya da göz bebeğine etiketliyor.

Sefirin Kızı'na özel bölüm (Haber Detay- Tıkla oku)