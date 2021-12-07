Nicole Kidman ve Javier Bardem, Being the Ricardos filminin Los Angeles galasında

Nicole Kidman ve Javier Bardem, başrolleri paylaştıkları Being the Ricardos filminin Los Angeles galasına birlikte katıldı.

Haberler - ntv.com.tr 07.12.2021 - 16:50

Nicole Kidman ve Javier Bardem, Being the Ricardos filminin Los Angeles galasında - 1

Nicole Kidman ve Javier Bardem, başrolleri paylaştıkları Being the Ricardos filminin geçtiğimiz günlerde yapılan New York galasının ardından bu kez de Los Angeles galasında bir araya geldi. 

Nicole Kidman ve Javier Bardem, Being the Ricardos filminin Los Angeles galasında - 2

54 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Kidman ile 52 yaşındaki İspanyol oyuncu Bardem, kırmızı halıda, bir önceki galada olduğu gibi yine sıcak pozlar verdi.

Nicole Kidman ve Javier Bardem, Being the Ricardos filminin Los Angeles galasında - 3

Kidman, galada Armani Privé imzalı elbisesiyle boy gösterdi.

Nicole Kidman ve Javier Bardem, Being the Ricardos filminin Los Angeles galasında - 4

Filmin diğer oyuncuları Nina Arianda ve J.K. Simmons da kırmızı halıda Kidman ile Bardem'e eşlik etti. 

Nicole Kidman ve Javier Bardem, Being the Ricardos filminin Los Angeles galasında - 5

Aaron Sorkin'in senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği Being the Ricardos, 1950'li yıllarda Amerikan televizyonlarının en çok izlenen ikililerinden Lucille Ball ve Desi Arnaz'ın hayat hikayesini konu ediyor. 

Nicole Kidman ve Javier Bardem, Being the Ricardos filminin Los Angeles galasında - 6

I Love Lucy televizyon dizisinin başrolünde yer alan komedyenler Lucille Ball (Nicole Kidman) ile Desi Arnaz'ın (Javier Bardem) kariyer yolculuğunun yanı sıra özel yaşamlarına da odaklanılan filmde, çiftin kariyerlerinin ve ilişkilerinin nasıl sona erdiği de anlatılıyor.

Nicole Kidman ve Javier Bardem, Being the Ricardos filminin Los Angeles galasında - 7

Film, ABD'de 10 Aralık'ta vizyona giriyor. Türkiye'deki gösterim tarihi ise henüz belirsiz.

Nicole Kidman ve Javier Bardem, Being the Ricardos filminin Los Angeles galasında - 8
Nicole Kidman ve Javier Bardem, Being the Ricardos filminin Los Angeles galasında - 9
Nicole Kidman ve Javier Bardem, Being the Ricardos filminin Los Angeles galasında - 10
Nicole Kidman ve Javier Bardem, Being the Ricardos filminin Los Angeles galasında - 11
Nicole Kidman ve Javier Bardem, Being the Ricardos filminin Los Angeles galasında - 12

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER