Nusret Gökçe'den ABD'de yeni restoran: Las Vegas’a Türk bayrağı astık

Haberler 06.03.2022 - 10:57 | Son Güncelleme : 06.03.2022 - 11:00
Frank Sinatra, Elvis Presley, Dean Martin, Celine Dion gibi ikonik isimlere, dünyanın en pahalı boks müsabakalarına ev sahipliği yapan Las Vegas şehrinde göz alıcı restoranıyla Nusr-Et de yerini aldı. Dekoru, iki katlı büyük alanı ve menüsüyle Nusr-Et deneyimini yaşamak isteyenlerin akınına uğrayan restoran, geçen hafta devler ligine yakışır bir açılış yaptı. Nusr-Et’i dünya çapındaki 32 lokasyonuyla dev bir marka haline getiren ünlü şef ve girişimci Nusret Gökçe, “Vegas’a Türk bayrağı astık” dedi.
Hürriyet'ten Barbaros Tapan'a konuşan Gökçe, "Vegas, eğlence sektörünün kalbi. Senede 100 milyar doların döndüğü bir şehir. Şu anda dünyanın kalbinde, eğlence sektörünün en büyük şirketlerinden MGM bizim ev sahibimiz oldu. Bizim burada olmamız onları da çok heyecanlandırdı. MGM ve Nusr-Et’in iş birliği, Las Vegas’ta çok büyük ses getirdi. Aylar öncesinden Vegas şehrinde açılacağımız gün konuşulmaya başladı. Buraya ilk geldiğim günden itibaren bu büyük enerjiyi şehir bana her yönüyle hissettirdi. MGM, onlara katacaklarımız ve vereceğimiz enerjinin farkında. Nusr-Et markasına güvenleri sonsuz. Birlikte çok büyük işler yapacağımıza inanıyoruz" dedi.
"Burada birçok dünya markası var ama Nusr-Et bu gördüğün markaların hepsini solladı. Başarısıyla, markasıyla, operasyonuyla, kalitesiyle ve lokasyonlarıyla" diyen Gökçe, "Bugün dünyada 32 tane Nusr-Et var. Buradaki restoranların birçoğu Amerika’da kurulmuş markalar. O markaların bir tanesi İstanbul’dan ya da Türkiye’den çıkıp buraya gelebildi mi?" diye konuştu.
Gökçe ayrıca, "Vegas’ta her yerde Nusr-Et imzası var. Kafanızı nereye çevirirseniz markamızı görüyorsunuz. Vegas’ın her yerini kaplayan ışıltılı dev ekranlarda Nusr-Et’in açılış haberini görmek, insanlara heyecan veriyor" ifadesini kullandı.
"Buranın inşaatı 3 yıldan fazla sürdü. Amerika’nın en iyi mimarlarıyla, mühendisleriyle, tasarımcılarıyla birlikte çalıştık" diyen Gökçe, "Bu dekorasyonu ve bu gösterişli atmosferi, bütün detayların üzerinde dikkatle ve titizlikle çalışarak yarattık" diye konuştu.
Yeni restoranın maliyetinin 20 milyon doların üzerinde olduğunu söyleyen ünlü şef, şunları söyledi:
"En küçük detayı bile atlamadık. Malzeme, materyal, ışık, ses düzeni, restoranda kullanılacak ürünlerin hepsi özenle seçildi. İmza bir restoran oldu. Kapıdan içeri giren herkes kendini özel hissediyor, o yüzden kaliteden asla ödün veremeyiz. Las Vegas restoranımızın New York’taki gibi olmasını istemedik, çünkü bu şehrin konsepti eğlence. Las Vegas ışıklar şehri, o yüzden bar kısmını ışıklarla bezedik. Tavandan barın ortasına inen büyüleyici ışık kolonu dünyada tek. Her yeni restoranımızda olduğu gibi şehrin hikayesine uygun dekor yapmak istedik. Bazı detayların üzerinden belki 30 kere geçtik. Şehrin ruhunu, hissini yansıtmak istedik.Lokasyon ararken büyük ve iki katlı olmasını istedik. Bu aslında restorancılıkta zor bir şeydir. Keza oturma kapasitemiz de oldukça yüksek, bu da kendimize güvenimizin en güzel göstergesi."
"Pandemide herkes dükkan kapatırken, biz açmaya devam ettik. Herkes işten adam çıkarırken, biz yeni çalışanlar almayı sürdürdük. Restoranlarımız kapalıyken bile çalışanlarımızın maaşlarını ödemeye devam ettik. Hiç kimseyi mağdur etmedik" diyen Gökçe, "Şu anda 3-4 bin kadar çalışanımız var. Büyük bir aileyiz. Güçlü ekip, güçlü operasyon, güçlü marka" sözlerini kullandı.
"Biz Türkiye’de doğduk, dünyaya açıldık. İstanbul’dan kalkacaksın, dünya markası olacaksın ve diğer markaların kurulmuş olduğu yerde, onlara bu işi nasıl yapılacağını öğretip, 1 numara olacaksın. Bizim hizmet anlayışımızın rakiplerimiz tarafından örnek alınması beni ayrıca mutlu ediyor" diyen Gökçe, "Açılışımızla birlikte Vegas çok önemli, yüksek kalite bir restoran kazanmış oldu. Bunu biz değil, Vegas’ı yöneten insanlar söylüyor. Nusr-Et Las Vegas, şimdiden şehre gelindiğinde ziyaret edilmesi gereken yerler listesine girdi. Vegas’a gelen ünlüler için bizim restoranımız, gelinmesi şart bir yer. Zaten şimdiden pek çok ünlü misafirimiz oldu" diye konuştu.