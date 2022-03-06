Nusret Gökçe'den ABD'de yeni restoran: Las Vegas’a Türk bayrağı astık

"MALİYETİ 20 MİLYON DOLARIN ÜSTÜNDE"

"Buranın inşaatı 3 yıldan fazla sürdü. Amerika’nın en iyi mimarlarıyla, mühendisleriyle, tasarımcılarıyla birlikte çalıştık" diyen Gökçe, "Bu dekorasyonu ve bu gösterişli atmosferi, bütün detayların üzerinde dikkatle ve titizlikle çalışarak yarattık" diye konuştu.

Yeni restoranın maliyetinin 20 milyon doların üzerinde olduğunu söyleyen ünlü şef, şunları söyledi:

"En küçük detayı bile atlamadık. Malzeme, materyal, ışık, ses düzeni, restoranda kullanılacak ürünlerin hepsi özenle seçildi. İmza bir restoran oldu. Kapıdan içeri giren herkes kendini özel hissediyor, o yüzden kaliteden asla ödün veremeyiz. Las Vegas restoranımızın New York’taki gibi olmasını istemedik, çünkü bu şehrin konsepti eğlence. Las Vegas ışıklar şehri, o yüzden bar kısmını ışıklarla bezedik. Tavandan barın ortasına inen büyüleyici ışık kolonu dünyada tek. Her yeni restoranımızda olduğu gibi şehrin hikayesine uygun dekor yapmak istedik. Bazı detayların üzerinden belki 30 kere geçtik. Şehrin ruhunu, hissini yansıtmak istedik.Lokasyon ararken büyük ve iki katlı olmasını istedik. Bu aslında restorancılıkta zor bir şeydir. Keza oturma kapasitemiz de oldukça yüksek, bu da kendimize güvenimizin en güzel göstergesi."