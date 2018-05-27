Nusret Real Madrid - Liverpool maçında (Finalde Şampiyonlar Ligi kupasını 'tuzladı')
ntv.com.tr
Saltbae (Tuzlama) hareketiyle dünyaca üne kavuşan Nusret Gökçe, bu kez Ukrayna'da oynanan Real Madrid-Liverpool Şampiyonlar Ligi Finali'ndeydi. Ronaldo, Salah, Bale gibi yıldızlarla birlikte video ve fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Nusret Gökçe, kupa seremonisinin ardından Sergio Ramos ile Şampiyonlar Ligi kupasını da 'tuzladı'.
-
1
NUSRET ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ'NDE
Şampiyonlar Ligi Finali'nde dün gece oynanan Real Madrid-Liverpool finalinin tanıdık bir misafiri vardı.
'Tuzlama' hareketiyle sosyal medyada bir fenomen haline gelen Nusret Gökçe, Kiev'deki maçı tribünden takip edenler arasındaydı.
-
2
KARIM BENZEMA
Real Madrid maçı Benzema ve Bale (2) golleriyle 3-1 kazanırken, Nusret de Real Madridli futbolcularla birlikte kutlamalara katıldı.
Nusret, maçtan önce beraber fotoğrafını paylaşarak başarı dilediği Karim Benzema'yı ilk kutlayan isimler arasında yer aldı.
-
3
MARCELOReal Madrid'in 3. yıl üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasının ardından kale filelerini hatıra olarak kesen Brezilyalı yıldız Marcelo, Nusret ile birlikte meşhur 'tuzlama' hareketini yaptı.
-
4
ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASINI TUZLADILAR
Real Madrid'in İspanyol yıldızı Sergio Ramos ve Nusret, birlikte Şampiyonlar Ligi kupasını tuzladı.
Bu video sonrası Muhammed Salah’ın sakatlanmasına sebep olan Ramos için “Meslektaşını bulmuş iki kasap bir arada” yorumları yapıldı.
Mısır gazeteleri de ülkede bir kahraman mertebesinde olan Salah’ı sakatlayan Ramos’u yerden yere vurdu.
-
5
"ADAMSIN DEDİ"Nusret, Instagram hesabından Ronaldo ile videosunu paylaşırken "'Adamsın' dedi, tebrikler arkadaşım her şey için sağol, yakında görüşürüz" yorumunu yaptı.
-
6
"TEBRİKLER ARKADAŞLARIM"Nusret, final maçına attığı gollerle damgasını vuran Gareth Bale'i kutladığı anı böyle ölümsüzleştirdi.
-
7
ZINEDINE ZIDANENusret Gökçe, Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane ile...
-
8
ÖNCE TEDAVİ SONRA HATIRAFinal maçının henüz 30. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohammed Salah, tedavisinin ardından Nusret ile birlikte poz verdi.
-
9
BENZEMA'YA ŞANS DİLEMİŞTİMaçtan önce Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema ile bir araya gelen Nusret, golcü futbolcuya şans dilemişti.
-
10
MODRİC VE NUSRETİspanyol ekibinin Hırvat yıldızı Luca Modric de maç öncesi Nusret ile poz veren yıldızlar arasında yer almıştı.