Nusret'ten 23 Nisan kampanyası: Dünyada ne kadar 5-18 varsa bekliyorum, rakamda ve adette limit yok
Nusret, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukların yüzünü güldürecek bir sürpriz yapıyor. Ünlü şef, 23 Nisan’da çocuklara ücretsiz ve sınırsız menü veriyor... Nusret Gökçe Instagram hesabından 5-18 yaş arasındaki çocukların hepsini beklediğini, rakamda ve adette limit olmadığını duyurdu.
-
1Sosyal medya platformlarında paylaştığı videoları ile milyonlarca kişinin beğenisini toplayan ünlü şef Nusret yine bir etkinliğe imza atıyor.
-
2Özel günleri es geçmeyen fenomen şef bugün yani 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, çocukların yüzünü güldürüyor.
-
3Ünlü şef, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak tüm Nusret restoranlarında çocuklara ücretsiz menü veriyor.
-
4
23 Nisan etkinliğini geçtiğimiz haftalarda duyuran Nusret dün de Instagram hesabının history bölümünden hazırlıklarla ilgili paylaşımlarda bulundu.
-
5Nusret 5-18 yaş arasındaki tüm çocukları restoranlarına beklediğini duyurdu.
-
6Fenomen şef, rakam ve adet limiti olmadığını belirtti.
-
7Nusret, 23 Nisan için hazırlıklarını ve yola çıkan ürünleri bizzat götürdüğü görüntüleri de paylaşmayı ihmal etmedi.
-
8
Ünlü şef, 'Ben geçiyorum, siz geliriniz. 11:00-12:00 gibi başlarız' notu düştü.
-
9
Nusret Gökçe'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de benzer bir jest yapmıştı. Ünlü şef azırladığı özel menüyü tüm şubelerinde kadınlara ücretsiz olarak servis etti