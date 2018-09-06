O Ses Türkiye'nin yeni jürisi Seda Sayan mı?

O Ses Türkiye'deki değişim, yıllardır jüri koltuğunda oturan Athena Gökhan'ın yeni sezonla ilgili yaptığı ve kafaları karıştıran açıklamalarla başlamıştı. Özoğuz, ayrılığı, "Beni çok heyecanlandıran bir proje ile eş zamanlı olarak başlayacak yeni albümün kayıtları ve en önemlisi sizlerle konserlerde daha çok buluşabilmek için bu sene, 5 yıl boyunca keyifle yaptığım O Ses Türkiye'de yer almayacağım" sözleriyle açıklamıştı.