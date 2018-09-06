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O Ses Türkiye'nin yeni jürisi Seda Sayan mı?

Yıldız Tilbe ve Athena Gökhan ile yolları ayıran, Beyazıt Öztürk'ü kadrosuna katan O Ses Türkiye için yeni bir iddia ortaya atıldı. Jüriye katılacak son ismin Hülya Avşar değil Seda Sayan olduğu öne sürüldü.

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    Beyazıt Öztürk'ün kadrosuna katıldığı, Athena Gökhan ve Yıldız Tilbe'nin ise ayrıldığı O Ses Türkiye'de yeni jüri üyesinin Hülya Avşar olacağı konuşuluyordu. Ancak son iddiaya göre Seda Sayan jüri kadrosuna katılan isim oldu.
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    Athena Gökhan'ın yerine gelen Beyazıt Öztürk'ün şimdilik sadece jüri üyesi olacağını açıklaması, Hülya Avşar'ın yarışmayı sunabileceği iddialarını da gündeme getirdi.
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    Mesut Yar, Acun Ilıcalı'nın bu sene yarışmayı sunup sunmayacağının belli olmadığını, kulislerde ise Hülya Avşar'ın konuşulduğunu öne sürdü.
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    Ancak Hürriyet bugün yeni jüri üyesinin Seda Sayan olduğunu iddia etti.
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    O Ses Türkiye'deki değişim, yıllardır jüri koltuğunda oturan Athena Gökhan'ın yeni sezonla ilgili yaptığı ve kafaları karıştıran açıklamalarla başlamıştı. Özoğuz, ayrılığı, "Beni çok heyecanlandıran bir proje ile eş zamanlı olarak başlayacak yeni albümün kayıtları ve en önemlisi sizlerle konserlerde daha çok buluşabilmek için bu sene, 5 yıl boyunca keyifle yaptığım O Ses Türkiye'de yer almayacağım" sözleriyle açıklamıştı. 

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    Yıldız Tilbe'nin ayrılık sürecinde de soru işaretleri oluşmuştu. Yarışmadan ayrılacağını yalanlayan Tilbe'nin "O ses'te yokmuşum, olsun, teşekkür eder başarılarının devamını dilerim" sözleri, Acun Ilıcalı ile aralarının gergin olduğu iddialarını gündeme getirdi. Ancak ikili bu tartışmalara sosyal medya hesaplarından son noktayı koydu. Ilıcalı ve Tilbe, Twitter'dan birbirlerine teşekkür ederek sıcak mesajlar verdi.

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