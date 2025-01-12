O yıllar arasında doğanlar kendine gelemiyor: Ruh sağlığı en bozuk kuşak belli oldu
Sidney Üniversitesi, 1950 yılından bu yana birbirini takip eden nesiller üzerinde kapsamlı araştırmalar yaptı. Bu uzun vadeli çalışmanın sonunda, araştırmacılar, 1990-1999 yılları arasında doğan Y kuşağının, kendilerinden önceki nesillerle kıyaslandığında en kötü ruh sağlığına sahip olduğu sonucuna vardılar Araştırma, bu kuşağın daha yüksek düzeyde anksiyete, depresyon ve stresle mücadele ettiğini ortaya koyuyor.
Avustralya'nın önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Sydney Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma, yeniden kamuoyunun dikkatini çekti. Bu kapsamlı araştırmaya göre, en kötü ruh sağlığına sahip kuşağın, 1990-1999 yılları arasında doğan bireyler, yani Y kuşağı olduğu ortaya çıktı.