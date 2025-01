O yıllar arasında doğanlar kendine gelemiyor: Ruh sağlığı en bozuk kuşak belli oldu

Araştırma, ABD merkezli saygın bilimsel dergi Proceedings of the National Academy of Sciences’da yayımlandı ve bulgular, toplumun geniş kesimlerinde büyük yankı uyandırdı. Araştırmada, “Bugüne kadar bireylerin yetişkinliğe geçişlerinde ruh sağlıklarında iyileşme yaşamaları beklenirdi. Bu nedenle, genellikle çocuklar ve gençlerin ruh sağlığındaki bozulmalara odaklanıldı. Ancak elde ettiğimiz veriler, sadece çocukların değil, yetişkinlerin de ciddi risk altında olduğunu gösteriyor,” ifadelerine yer verildi.