Orlando Bloom, Katy Perry ile değişen hayatlarını anlattı
Katy Perry ile bebekleri dünyaya geldikten sonra eğişen hayatlarıyla ilgili konuşan Orlando Bloom, "Doğal olarak Katy ile cinsel hayatımız zayıfladı" dedi.
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23.03.2021 - 09:42
Geçtiğimiz yıl ağustos ayında kızları Daisy Dove'u kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşayan Orlando Bloom ile Katy Perry çiftinden yldız oyuncu bebekleri dünyaya geldikten sonra değişen yaşamlarıyla ilgili konuştu.
Şarkıcı Katy Perry ile beş yıldır birlikte olan Bloom, "6.30’da uyanıyorum. Kızım Daisy’yi kontrol edip, 20 dakika meditasyon yapıyorum" dedi.
Sabahları telefon detoksu yaptığını da dile getiren Bloom, "Erken saatlerde elime telefon almıyorum. Evde pijamayla dolaşmak yasak. Hep özenliyim" diye konuştu.
Guardian gazetesine günlerinin nasıl geçtiğini anlatan 44 yaşındaki oyuncu, "Daisy doğduktan sonra doğal olarak Katy ile cinsel hayatımız zayıfladı" ifadelerini kullandı.
Daha önce The Mirror gazetesine nişanlısı Katy Perry ile tanışma hikayelerini anlatan Bloom, her şeyin 2016 yılındaki Altın Küre Ödülleri gecesinde başladığını dile getirmişti.
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