Özdemir Erdoğan'dan Zeki Müren açıklamalarına gelen eleştirilere yanıt

10.03.2021 - 17:09
Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuşan Erdoğan, "Bunların hangi merkezlerden yönetildiğini çok iyi biliyorum" dedi ve şu açıklamalarda bulundu:
"CESARETİNDEN DOLAYI BÜLENT ERSOY'U ANCAK TEBRİK EDERİM"
"Birincisi, 'Zeki Müren ölmüş neden arkasından konuşuyorsun?' diyenlere tarihe bakmalarını öneririm. Eğer ölülerin arkasından yorum yapılmasaydı, eleştiride bulunulmasaydı, tarih yazılamazdı.
İkincisi 'Bülent Ersoy'u niye böyle eleştiriyorsun?' diyorlar. Ben daha önce de söyledim; Ersoy cinsel tercihini yaptı ve kadın olmayı seçti. Zeki Müren kadınsıydı, Bülent Ersoy ise kadın oldu. Cesaretinden dolayı Ersoy'u ancak tebrik ederim. Bugünün koşullarında kendisi istese anne olma şansına bile sahip. Bunu da görmek gerekiyor. 8 Mart Kadınlar Günü haftasında kadınlara olan saygımı bir kere daha söylemek isterim."
"ŞARKILARI GERÇEK HAYAT GİBİ ALGILAMAMALI"
"Üçüncü olarak 'Keman Öğretmeni' şarkısı üzerinden çirkin ifadeler kullananlar var. Bu şarkı Türkçe sözlü yabancı müziktir. Orijinali İtalyanca olan şarkının sözlerini Ali Kocatepe yazmıştır. Ben sadece yorumladım. Unutmayalım ki her şarkı 3-4 dakika süren bir tiyatrodur. Şarkıları gerçek hayat gibi algılamamalı. Bu yanlış olur."
"BUNU SÖYLEYENLER 'MÜJDAT GEZEN VE METİN AKPINAR YARGILANMASIN' DİYENLERLE AYNI KİŞİLER"
"Son olarak da 'Zeki Müren'e eleştirilerinden dolayı yargılanmalı' diyenler var. Bunu söyleyenler daha bir süre önce 'Müjdat Gezen ve Metin Akpınar yargılanmasın' diyenlerle aynı kişiler. Ne ilginç değil mi? Sanatçıya göre yargı dağıtıyorlar, düşünce olarak bana yakınsan ne dersen de, yargılanma ama bana uzaksan yargılan. İkiyüzlülükten başka bir şey değil bu tavırları. Bunların kamuoyunda hiçbir itibarı yok. Bana cevap veremedikleri için ancak küfür ediyorlar. Çünkü tabularına dokunduğum için çaresizce çırpınıyorlar."
“Zeki Müren’i izleyen çocukların travma yaşadığını” iddia etmiş, tepki gören bu sözleri sonrası, “Eğer kötü örnek olmadıysa her toplumsal harekette boy gösteren LGBT’ler nereden çıktı?" açıklaması yaparak tekrar gündeme gelmişti.
Erdoğan, Zeki Müren hakkında ikinci açıklamasında şunları söylemişti:
“Üstat neyzen Niyazi Sayın, Zeki Müren için ‘Müzik ortamımıza atılan atom bombasından farksızdır’ diyor. Ben de katılıyorum bu sözlere. Zeki Müren'in kadın çağrışımlı makyajları, kıyafetleri, mini eteği, halktan ve yönetimden hiçbir tepki almadı. Televizyonun en önemli reyting saatlerinde, halkımız, çocuklarıyla birlikte ailece bu gösteriyi izledi. Çeşitli sahnelerdeki klasik müziğimizin kalitesini çok aşağılara çeken taklitlerine ne demeli? Şimdi bazıları ‘Benim çocuğuma bir şey olmadı’ diyor ama en sıradan bir psikolog bile çocukların herhangi bir tanımlamaya sığdıramadıkları bu obje karşısında etkilenebileceklerini kabul eder. İşte benim de itirazım bu noktada başlıyor, eğer kötü örnek olmadıysa, her toplumsal harekette, alakalı alakasız çok renkli bayraklarıyla boy gösteren LGBT'ler nereden çıktı, bunu görmek lazım.”
"ON KULAĞIM OLSA BİRİYLE ZEKİ MÜREN DİNLEMEM"
Şarkıcı Alpay da 1996 yılında hayatını kaybeden Müren için tartışma yaratan açıklamalarda bulunmuş, "On kulağım olsa biriyle Zeki Müren dinlemem" demişti.
"Zeki Müren abartılı üslubu ve Türkçesiyle Türk sanat müziğini katletmiştir. Ölçüsüz tavırlarıyla Türkiye'de kötü örnek olmuştur" ifadelerini kullanan Alpay, şunları eklemişti:
"Müthiş ağdalı bir üslupla söyledi şarkılarını Zeki Müren. Bana hiçbir duygu vermez çünkü duygusuz söyler, rol yapar. Türkçede 'Reca ederim' diye bir şey var mıdır? 'Rica ederim' dersin. Türkçeyi çok iyi konuştuğu söylenen Zeki Müren bilakis Türkçeyi de, Türk sanat müziğini de abartılı bir üslup kullanarak bozmuştur" demişti.
“Sanatçı olunmaz, sanatçı doğulur. Zeki Müren sanatçı doğan büyük bir duayendi. Kişilikler ve özel yaşamlar ile gerçek sanatkârların, gerçek sanatlarını istirhamım odur ki birbirlerine karıştırmamak gerekir. Bu büyük, yeri doldurulamayacak yorumculardan daha hassasiyet ve kendilerine yakışır tarzda söylemlerle bahsetmenizi, o devirde yaşayan bir sanatçı olarak istirham ederim" sözlerini dile getirmişti.