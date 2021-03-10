Özdemir Erdoğan'dan Zeki Müren açıklamalarına gelen eleştirilere yanıt

Bu gelişmelerin ardından gündem olan açıklamalar sonrası başta Cem Yılmaz, Bülent Ersoy, Nilgün Belgün ve Behzat Uygur gibi ünlü isimlerden de tepkiler gelmişti. Konu hakkında en son mesajı paylaşan isimlerden biri olan Cem Yılmaz, Yılmaz, sosyal medya hesabından Zeki Müren’in fotoğrafıyla kendi fotoğrafını birleştirerek, "Ah Zeki Bey Ah, hem kendini yaktın hem bizi yaktın. Hep senin yüzünden” ifadelerini kullanmıştı. Bülent Ersoy ise

“Sanatçı olunmaz, sanatçı doğulur. Zeki Müren sanatçı doğan büyük bir duayendi. Kişilikler ve özel yaşamlar ile gerçek sanatkârların, gerçek sanatlarını istirhamım odur ki birbirlerine karıştırmamak gerekir. Bu büyük, yeri doldurulamayacak yorumculardan daha hassasiyet ve kendilerine yakışır tarzda söylemlerle bahsetmenizi, o devirde yaşayan bir sanatçı olarak istirham ederim" sözlerini dile getirmişti.

ÜNLÜ İSİMLERDEN ÖZDEMİR ERDOĞAN'A TEPKİ (TIKLA OKU)