Özge Borak podyumda
Özge Borak podyuma transfer oldu. 37 yaşındaki oyuncu Özge Ulusoy ve Itır Esen gibi isimlerle beraber yürüdü.
-
Tasarımcı Cihan Nacar, Dramatic Irony yani Dramatik İroni adını verdiği yeni koleksiyonunu İstanbul Boğazı’nın benzersiz manzarasında bir defileyle tanıttı.
-
Boğaz’a nazır defileyi izleyenler arasında Çiğdem Batur, Burcu Güneş, Gökhan-Aylin Tepe, Raşit Bağzıbağlı gibi isimler vardı.
-
Defilede Özge Ulusoy ve Itır Esen büyük beğeni topladı.
-
Defilenin sürpriz ismi ise ünlü oyuncu Özge Borak
oldu...
-
Tecrübeli model Özge Ulusoy ile Özge Borak podyumda beraber yürüdü.
-
Baştan sonra kırmızının birçok tonunu barındıran, yüzde yüz el işçiliğinden yapılan ve mayodan çok couture body olarak nitelendirilen koleksiyonda çok fazla kristal ve değerli taş kullanımı öne çıktı.