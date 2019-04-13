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Özge Borak podyumda

Özge Borak podyuma transfer oldu. 37 yaşındaki oyuncu Özge Ulusoy ve Itır Esen gibi isimlerle beraber yürüdü.

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    Tasarımcı Cihan Nacar, Dramatic Irony yani Dramatik İroni adını verdiği yeni koleksiyonunu İstanbul Boğazı’nın benzersiz manzarasında bir defileyle tanıttı.
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    Boğaz’a nazır defileyi izleyenler arasında Çiğdem Batur, Burcu Güneş, Gökhan-Aylin Tepe, Raşit Bağzıbağlı gibi isimler vardı.

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    Defilede Özge Ulusoy ve Itır Esen büyük beğeni topladı.

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    Defilenin sürpriz ismi ise ünlü oyuncu Özge Borak oldu...
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    Tecrübeli model Özge Ulusoy ile Özge Borak podyumda beraber yürüdü.

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    Baştan sonra kırmızının birçok tonunu barındıran, yüzde yüz el işçiliğinden yapılan ve mayodan çok couture body olarak nitelendirilen koleksiyonda çok fazla kristal ve değerli taş kullanımı öne çıktı.
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