Özge Özpirinçci’den açıklama: Doğum gününe polis baskını

Özge Özpirinçci’nin doğum günü kutlaması olaylı bitti. Komşularının şikayeti üzerine eve polis baskın yaptı. Ancak Özpirinçci ve arkadaşlarına yapılan kontrollerin ardından ceza kesilmedi. 35 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşananlara açıklık getirdi.

03.04.2021 - 15:10

Özge Özpirinçci’den açıklama: Doğum gününe polis baskını - 1
Özge Özpirinçci, Yeniköy'deki evinde doğum günü partisi verdi. Komşular yüksek sesten şikayetçi olunca, Özpirinçci'nin evini polis bastı. 35. yaşını kutlayan oyuncunun sevgilisi Burak Yamantürk, "Eve izin belgeniz olmadan giremezsiniz" dedi. Bunun üzerine polis ekiplerinden bir görevli evde kontrol yaptı, kurallara uyulduğu için ceza kesilmedi.
Özge Özpirinçci’den açıklama: Doğum gününe polis baskını - 2

Özge Özpirinçci yaşananlara Instagram hesabından açıklık getirdi: "Kariyerim boyuncu magazinle her zaman saygılı ve seviyeli bir ilişki korumaya çalıştım ve bu da başarılı oldu. Eskiden üzlüyordum ama artık sinirleniyorum. Açık hava bir restaurantta kutlanan doğum günüm evde bahçede devam ediyor ve magazin kameraları evin önüne gelip bahçenin içini çekmeye başlıyor."

Özge Özpirinçci’den açıklama: Doğum gününe polis baskını - 3

"Bahçe duvarlarına çıkıyorlar. Arkadaşım inip onlarla konusup Burak ve Uraz'ın röportaj yapabileceğini söylediğinde "Herkes gelip bizimle röportaj yapacak yoksa sabaha kadar burdayız" cevabı ile karşılaşıyor. Ortamı germemek adına bahçede asla etrafı rahatsız etmeyecek bir yükseklikteki müziğimizle ateş başında oturmaya devam ederken kapımıza polis geliyor. Evdeki insan sayısının üç katı sayıda olan magazin ellerine istedikleri malzeme geçmediği için akılları sıra polisi arayarak ortaya çıkacak görüntüleri manipüle ederek durumu bir "baskın" gibi göstermeye çalışıyorlar."

Özge Özpirinçci’den açıklama: Doğum gününe polis baskını - 4
"Polis içeri geliyor ve bahçede yapılan konuşmada evde bulunan bizlerin yanlış bir şey yapmadığını söylüyor ve evden ayrılıyorlar. Magazin kameraları tarafından sürekli görüntü alınmasını istemediğimiz için de biz evin içine giriyoruz ve evlere dağılıyoruz."
Özge Özpirinçci’den açıklama: Doğum gününe polis baskını - 5
"Dediğim gibi, eskiden böyle şeylere üzülüyordum ama artık sinirleniyorum. Sadece içimi dökmek istedim çünkü yazılıp çizilen yalan haberlerin, çamur at izi kalsın tavırlarının karşısında biz sessizliğimizi korudukça yanlış anlaşılabiliyoruz ve ben artık böyle şeylere tahammül edemiyorum."



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