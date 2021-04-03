Özge Özpirinçci’den açıklama: Doğum gününe polis baskını

"Bahçe duvarlarına çıkıyorlar. Arkadaşım inip onlarla konusup Burak ve Uraz'ın röportaj yapabileceğini söylediğinde "Herkes gelip bizimle röportaj yapacak yoksa sabaha kadar burdayız" cevabı ile karşılaşıyor. Ortamı germemek adına bahçede asla etrafı rahatsız etmeyecek bir yükseklikteki müziğimizle ateş başında oturmaya devam ederken kapımıza polis geliyor. Evdeki insan sayısının üç katı sayıda olan magazin ellerine istedikleri malzeme geçmediği için akılları sıra polisi arayarak ortaya çıkacak görüntüleri manipüle ederek durumu bir "baskın" gibi göstermeye çalışıyorlar."