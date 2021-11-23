Özge Özpirinçci'den hamilelik pozları

"AKREP BURCU OLMASIN DİYE DUA EDİYORUZ"

Oyuncu Burak Yamantürk'le birlikteliğinden ilk bebeğini bekleyen Özpirinçci, bir YouTube programında kızının Akrep burcu olmasını istemediğini söylemesiyle dikkatleri çekmişti.

Özpirinçci, "Berrak Tüzünataç ile Akrep burcu olmasın diye el ele verip dua ediyoruz. Akrep kadınını çok seviyorum. Ne var ki kendine çok zarar verebilen bir burç. Karanlık yerleri çok. Yay olsun istiyorum" demişti.