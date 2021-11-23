Özge Özpirinçci'den hamilelik pozları

Haberler 23.11.2021 - 12:47
İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç'la buluştu. 8,5 aylık hamile olan 35 yaşındaki Özpirinçci, arkadaşıyla doğum öncesi hatıra fotoğrafları çektirdi.
Berrak Tüzünataç'ın "Gün batımından önce, kelimenin tam anlamıyla" notuyla paylaştığı fotoğraflar, ikilinin hayranlarından büyük ilgi gördü.
Bazı sosyal medya kullanıcıları "Bebeğin ismi Güneş mi olacak?" diye sordu. Özpirinçci de "Biz burada Güneş'i gösteriyoruz" cevabını verdi.
"AKREP BURCU OLMASIN DİYE DUA EDİYORUZ"
Oyuncu Burak Yamantürk'le birlikteliğinden ilk bebeğini bekleyen Özpirinçci, bir YouTube programında kızının Akrep burcu olmasını istemediğini söylemesiyle dikkatleri çekmişti.
Özpirinçci, "Berrak Tüzünataç ile Akrep burcu olmasın diye el ele verip dua ediyoruz. Akrep kadınını çok seviyorum. Ne var ki kendine çok zarar verebilen bir burç. Karanlık yerleri çok. Yay olsun istiyorum" demişti.
"SUDA DOĞUMA NİYETİM YOK"
"Suda doğumu araştırdım. Ancak öyle bir niyetim yok" diyen özpirinçci, "İnşallah her şey yolunda giderse normal doğum olacak. Sadece 10 kilo aldım. ‘Haşimato Troidi’ olduğum için guliten hayatımda yok. Burak bana gulitensiz lahmacun yaptı" diye konuşmuştu.
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çifti, eylül ayında Marmaris'te sade bir törenle evlendi. 20 kişinin katıldığı törende oyuncu çiftin nikah şahitliklerini Tanem Sivar ile Nail Gönenli yaptı.
Çiftin, bebekleri dünyaya geldikten sonra İstanbul'da görkemli bir düğün yapmayı planladığı öğrenildi.