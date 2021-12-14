Parazit (Parasite) oyuncusu Park So-dam kansere yakalandı

PARAZİT FİLMİ NE ANLATIYOR?

Parazit, yoksul bir ailenin zengin bir ailenin evine hizmetçi olarak girişi etrafında sınıf farklarını, kapitalizmi ve aile ilişkilerini ele alıyor. Bir tarafta soyla gelen servetin klasik bir tablosunu sergileyen Park ailesi, diğer tarafta ise sokak zekası bakımından zengin ama başka hiçbir zenginliğe sahip olmayan Kim ailesi var. Şans veya kader sonucusu bu iki ev halkı bir şekilde bir araya geliyor ve Kim ailesi altın bir fırsatın varlığını hemen seziyor.