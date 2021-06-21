Paris Hilton nişanlısıyla This Is Paris belgeselinin galasında

Hayatını anlattığı This Is Paris adlı belgeselin Tribeca Film Festivali'ndeki galasına katılan Paris Hilton, kırmızı halıda nişanlısı Carter Reum ile poz verdi. Hilton, şubat ayında nişanlandığı Reum'u kırmızı halıda öpücüklere boğdu.

ntv.com.tr 21.06.2021 - 14:21

Paris Hilton nişanlısıyla This Is Paris belgeselinin galasında - 1
Hilton Ailesi’nin en ünlü üyesi Paris Hilton’un hayatı belgesele konu oldu. 40 yaşındaki Hilton otelleri varisinin hayatını anlatan This Is Paris adlı belgesel, eylül ayında yayınlanacak.
Paris Hilton nişanlısıyla This Is Paris belgeselinin galasında - 2

Hilton, filmin 2021 Tribeca Film Festivali kapsamında yapılan galasına katıldı. Hilton’ı galada, nişanlısı Carter Reum ve kız kardeşi Nicky Hilton Rothschild yalnız bırakmadı.

Paris Hilton nişanlısıyla This Is Paris belgeselinin galasında - 3
Galada Lanvin imzalı bir elbise ile boy gösteren Hilton, nişanlısı Carter Reum ile kırmızı halıda öpüşme pozu da verdi.
Paris Hilton nişanlısıyla This Is Paris belgeselinin galasında - 4
Hilton, kırmızı halıda filmin yönetmeni Alexandra Dean ile de birlikte fotoğraf çektirdi.
Paris Hilton nişanlısıyla This Is Paris belgeselinin galasında - 5

Festivalde filminin gösterilmesiyle ilgili sosyal medya paylaşımı yapan Hilton, "Alexandra Dean'in yönettiği This Is Paris filmimin Tribeca Film Festivali'nde gösterilmesinden gurur duyuyorum" mesajını yazdı. Hilton ayrıca, "Film geçen yıl seçilmişti ancak Covid nedeniyle gösterimini yapamadık. Filmi beyazperdede yeniden görmekten dolayı çok heyecanlıyım" ifadesini kullandı. 

Paris Hilton nişanlısıyla This Is Paris belgeselinin galasında - 6

"ÇOCUKLUĞUMDA HİÇ KİMSEYE ANLATMADIĞIM ŞEYLER OLDU"

This Is Paris filmi 14 Eylül’de Paris Hilton'un YouTube kanalında yayınlanacak.

Hilton'ın, daha önce filmin tanıtımında, “Hiç kimse gerçekte benim kim olduğumu bilmiyor. Çocukluğumda hiç kimseye anlatmadığım bazı şeyler oldu. Hala bunlarla ilgili kabuslar görüyorum” sözleri dikkat çekmişti. Amerikan medyası, belgeselin tanıtımında yer alan bu sözlerle, Hilton’un gençliğinde yaşadığı ruhsal sorunlara işaret ettiğini tahmin etmişti. 

Hilton, belgeselle ilgili ünlü talk show sunucusu Jimmy Kimmel’e verdiği röportajda hislerini şöyle anlatmıştı:

“Çok heyecanlıyım ama aynı zamanda gerginim. Bu filmde konuşulan konular daha önce hiç konuşmadığım çok fazla kişisel ve travmatik deneyimlerdi. Dolayısıyla bunları kamuoyu önünde konuşmak çok zor.”

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