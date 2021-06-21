Paris Hilton nişanlısıyla This Is Paris belgeselinin galasında

ntv.com.tr 21.06.2021 - 14:21
Hilton, filmin 2021 Tribeca Film Festivali kapsamında yapılan galasına katıldı. Hilton’ı galada, nişanlısı Carter Reum ve kız kardeşi Nicky Hilton Rothschild yalnız bırakmadı.
Festivalde filminin gösterilmesiyle ilgili sosyal medya paylaşımı yapan Hilton, "Alexandra Dean'in yönettiği This Is Paris filmimin Tribeca Film Festivali'nde gösterilmesinden gurur duyuyorum" mesajını yazdı. Hilton ayrıca, "Film geçen yıl seçilmişti ancak Covid nedeniyle gösterimini yapamadık. Filmi beyazperdede yeniden görmekten dolayı çok heyecanlıyım" ifadesini kullandı.
"ÇOCUKLUĞUMDA HİÇ KİMSEYE ANLATMADIĞIM ŞEYLER OLDU"
This Is Paris filmi 14 Eylül’de Paris Hilton'un YouTube kanalında yayınlanacak.
Hilton'ın, daha önce filmin tanıtımında, “Hiç kimse gerçekte benim kim olduğumu bilmiyor. Çocukluğumda hiç kimseye anlatmadığım bazı şeyler oldu. Hala bunlarla ilgili kabuslar görüyorum” sözleri dikkat çekmişti. Amerikan medyası, belgeselin tanıtımında yer alan bu sözlerle, Hilton’un gençliğinde yaşadığı ruhsal sorunlara işaret ettiğini tahmin etmişti.
Hilton, belgeselle ilgili ünlü talk show sunucusu Jimmy Kimmel’e verdiği röportajda hislerini şöyle anlatmıştı:
“Çok heyecanlıyım ama aynı zamanda gerginim. Bu filmde konuşulan konular daha önce hiç konuşmadığım çok fazla kişisel ve travmatik deneyimlerdi. Dolayısıyla bunları kamuoyu önünde konuşmak çok zor.”