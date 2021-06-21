Paris Hilton nişanlısıyla This Is Paris belgeselinin galasında

"ÇOCUKLUĞUMDA HİÇ KİMSEYE ANLATMADIĞIM ŞEYLER OLDU"

This Is Paris filmi 14 Eylül’de Paris Hilton'un YouTube kanalında yayınlanacak.

Hilton'ın, daha önce filmin tanıtımında, “Hiç kimse gerçekte benim kim olduğumu bilmiyor. Çocukluğumda hiç kimseye anlatmadığım bazı şeyler oldu. Hala bunlarla ilgili kabuslar görüyorum” sözleri dikkat çekmişti. Amerikan medyası, belgeselin tanıtımında yer alan bu sözlerle, Hilton’un gençliğinde yaşadığı ruhsal sorunlara işaret ettiğini tahmin etmişti.

Hilton, belgeselle ilgili ünlü talk show sunucusu Jimmy Kimmel’e verdiği röportajda hislerini şöyle anlatmıştı:

“Çok heyecanlıyım ama aynı zamanda gerginim. Bu filmde konuşulan konular daha önce hiç konuşmadığım çok fazla kişisel ve travmatik deneyimlerdi. Dolayısıyla bunları kamuoyu önünde konuşmak çok zor.”