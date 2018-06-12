Paris Hilton: Sanıldığı gibi değilim, aslında çok şeker bir kızım
Antalya'daki Dosso Dossi Fashion Show'da podyuma çıkan Paris Hilton, "Sanıldığı gibi değilim, aslında çok şeker bir kızım" dedi.
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1Dosso Dossi Fashion Show'a katılan ve defilede baş mankenlik yapan Paris Hilton, nişanlısı aktör Chris Zylka birlikte Antalya'dan İstanbul'a geldi. Hilton, Atatürk Havalimanı'ndan THY'nin tarifeli uçağıyla İspanya'nın başkenti Madrid'e gitti. Kasım ayında aktör Chris Zylka ile evlenecek olan 36 yaşındaki Paris Hilton; düğün planlarını, Türkiye'yle ilgili düşüncelerini ve hedeflerini anlattı...
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Türkiye'den mankenlik teklifi alınca ne düşündünüz?
Çok büyük bir moda şovunda olmak benim için güzel bir deneyim olur diye düşündüm. Podyumda olmayı seviyorum, ayrıca Türkiye'yi ve insanlarını da çok seviyorum. Bu arada yıllardır Türkiye'ye gidip geliyorum. Çok iyi, yardımsever ve misafirperver insanlar ve çok güzel oteller var.
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Bir iş kadını olarak karar verme sürecinde neler yaşıyorsunuz?
Doğru kararlar verdiğimi düşünüyorum.Hızlı karar vermek genelde iyi oluyor.
Yakında Chris Zylka ile dünyaevine gireceksiniz. Nasıl bir düğün hayal ediyorsunuz?
Masallardaki gibi bir düğün hayal ediyorum. Romantik ve özel... Ancak şu anda düğünün yeri belli değil, hâlâ düşünüyoruz.
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4Hem iş, hem de özel hayat açısından yoğun günler geçiriyorsunuz. Şu anda hayatınızdaki önceliğiniz nedir?
Ailem, işim, köpeklerim, yardım işleri, insanları gülümsetmek ve onlara yardım etmek... Bence dünyanın en güzel şeyi, insanların ruhuna dokunabilmek. Gelecekte de işime devam edeceğim. Çok iyi bir anne ve iş kadını olmak istiyorum. Hayatımı, çocuklarıma ve işime göre düzenleyeceğim. Çok boş zamanım olmayacak ama ikisini birden yapmaya çalışacağım.
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Paris Hilton adıyla bir marka oluşturdunuz. Bu ismi korumak için nelere dikkat ediyorsunuz?
20 yıldır bu işin içindeyim ve açıkçası 20 yıldır çok çalıştım, yaratıcı oldum ve insanlara iyi davrandım. Bunlar; işimi yukarıya taşımamın ve başarılı olmamın en büyük nedenlerinden bazıları.
Ülkemizden hediye olarak neler aldınız?
Önceki gelişimde büyük bir halı almıştım. Onu, sevdiğim bir dostuma hediye ettim. Bir tane de altın vazo aldım.
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6Moda dünyasının içinde birisiniz. Günümüz kadınlarının stilini nasıl buluyorsunuz?
Moda işine başlamadan önce bir stilistim yoktu; kendime ait bir tarzım vardı ve nasıl istersem öyle giyiniyordum. Şimdi piyasada çok fazla stilist var. Herkes aynı isimlerle çalışıyor, bu nedenle de aynı görünüyorlar. Açıkçası bunu hiç sevmiyorum ama durum böyle.
Türkiye'de yatırım yapmayı düşünüyor musunuz?
Kendi adıma otel yapmaya başlıyorum. Eğer Türkiye'den ortaklarımız olursa, kesinlikle burada da bir şeyler yapmak isterim.
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Her şeyiniz haber oluyor ama insanların sizi doğru tanıdığını düşünüyor musunuz?
Bazıları tanıyor, bazıları tanımıyor. Hilton Ailesi'nden geldiğim için, bu malvarlığıyla yaşadığımı düşünüyorlar. Ama ben kendi ismimi kendim yaptım. Onların sandığı gibi biri değilim, aslında çok şeker bir kızım! (Gülüyor)
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Paris Hilton'un Antalya'daki açıklamalarından dikkat çekici notlar şöyle:
-"İş ve kariyer anlamında dolu bir hayatım var ancak artık evlenip anne olmak istiyorum.
Çocuklarımı büyütmek için sabırsızlanıyorum."
-"Türk modellerle podyuma çıkmak heyecan verici. Onları Instagram'dan tanıyorum, bu organizasyonda tanıştık ve çok iyi işler çıkaracağımızı biliyorum."
-"Çocuklarımdan birinin ismini, çok sevdiğim iki şehre ithafen İstanbul ya da Londra koyabilirim. Türkiye adını da çok seviyorum ama İngilizce'de Turkey hindi anlamına geldiği için bunu koyamam. İstanbul veya Londra, neden olmasın?"
-"15 yaşındayken Donald Trump'ın ajansına kaydolmuştum ama kariyerimi Trump'a değil, New York'taki fotoğrafçıma borçluyum. Onun çektiği fotoğraflar sayesinde kariyerimde belli bir noktaya geldim."
-"Türk insanı her zaman çok sıcakkanlı ve iyi. Daha önce defalarca Türkiye'ye geldim. İstanbul Boğazı'nda tekne turu yapmak ve Kapalıçarşı'yı dolaşmak favorim.Türkiye'den ayrıldığımda herkese bu ülkeyi tavsiye ediyorum.Her arkadaş ortamına girdiğimde, onlara Türkiye'ye gitmelerini söylüyorum."
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