Paris Hilton: Sanıldığı gibi değilim, aslında çok şeker bir kızım

Paris Hilton'un Antalya'daki açıklamalarından dikkat çekici notlar şöyle:

-"İş ve kariyer anlamında dolu bir hayatım var ancak artık evlenip anne olmak istiyorum.

Çocuklarımı büyütmek için sabırsızlanıyorum."



-"Türk modellerle podyuma çıkmak heyecan verici. Onları Instagram'dan tanıyorum, bu organizasyonda tanıştık ve çok iyi işler çıkaracağımızı biliyorum."



-"Çocuklarımdan birinin ismini, çok sevdiğim iki şehre ithafen İstanbul ya da Londra koyabilirim. Türkiye adını da çok seviyorum ama İngilizce'de Turkey hindi anlamına geldiği için bunu koyamam. İstanbul veya Londra, neden olmasın?"



-"15 yaşındayken Donald Trump'ın ajansına kaydolmuştum ama kariyerimi Trump'a değil, New York'taki fotoğrafçıma borçluyum. Onun çektiği fotoğraflar sayesinde kariyerimde belli bir noktaya geldim."



-"Türk insanı her zaman çok sıcakkanlı ve iyi. Daha önce defalarca Türkiye'ye geldim. İstanbul Boğazı'nda tekne turu yapmak ve Kapalıçarşı'yı dolaşmak favorim.Türkiye'den ayrıldığımda herkese bu ülkeyi tavsiye ediyorum.Her arkadaş ortamına girdiğimde, onlara Türkiye'ye gitmelerini söylüyorum."