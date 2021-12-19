Paris Hilton'un yedi haftalık balayı tatili

BİR ÇOCUĞU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Carter Reum'un bir çocuğu olduğunun nikahtan sonra ortaya çıkması herkesi şaşırtmıştı. Reum'un, bir dönem aktör Mel Gibson ile aşk yaşayan televizyon yıldızı Laura Bellizzi'den bir kızı olduğu öğrenilmişti.

Çocuğuyla birlikte California'da yaşayan Bellizzi, 2011'de hamileyken bebeğin Mel Gibson'dan olduğu ileri sürülmüş ancak TV yıldızı bu iddiaları reddetmişti. Bir kaynak, Carter'ın 9 yaşındaki kızını doğduğundan beri sadece bir kez gördüğünü öne sürerken, ünlü yazarın sözcüsü de bu iddiaları kabul etmişti.