Paris Hilton'un yedi haftalık balayı tatili

Kasım ayında dördüncü nişanlısı Carter Reum ile üç gün üç gece süren düğünle evlenen Paris Hilton, balayı tatilini bitiremedi. Hilton yedi hafta sürmesini planladığı balayından her anını sosyal medyada paylaşıyor.

Haberler 19.12.2021 - 15:31 | Son Güncelleme : 19.12.2021 - 15:49

Paris Hilton'un yedi haftalık balayı tatili - 1

Hilton Ailesi'nin varisi olarak tanınan , aradığı mutluluğu dördüncü nişanlısı Carter Reum'da buldu. Hilton, kasım ayında Reum ile üç gün üç gece süren bir düğünle evlendi. Çift, kutlamalar bittikten sonra yedi haftalık bir balayı planlaması yaptı.

Paris Hilton'un yedi haftalık balayı tatili - 2

40 yaşındaki Hilton, balayında eşiyle keyifli anlarını sık sık Instagram hesabından paylaşıyor. 

Paris Hilton'un yedi haftalık balayı tatili - 3

"CENNETTE SİHİRLİ ÖPÜCÜK" 

Reum ile gün boyunca güneşin keyfini çıkaran , bu karesine "Aşkımla cennette sihirli öpücükler" notunu düştü. Carter Reum ile mutlu birlikteliğini her fırsatta gözler önüne seren Hilton'un fotoğrafları, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Paris Hilton'un yedi haftalık balayı tatili - 4

Ünlü ismin fotoğraflarında eşiyle uyumlu giyinmesi ve özellikle de Hilton'un sürekli tercih ettiği şeker pembesi renginde kıyafetleri eşinin de giymesi dikkat çekti.

Paris Hilton'un yedi haftalık balayı tatili - 5

, geçtiğimiz haftalarda da eşiyle okyanusta yüzerken çekilen aşk pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Ünlü isim, gönderisinde balayı turunun ilk durağı için Reum ile Bora Bora Adası'nı tercih ettiklerini ifade etmişti.

Paris Hilton'un yedi haftalık balayı tatili - 6

BİR ÇOCUĞU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI 

Öte yandan Carter Reum'un bir çocuğu olduğunun nikahtan sonra ortaya çıkması herkesi şaşırtmıştı. Reum'un, bir dönem aktör Mel Gibson ile aşk yaşayan televizyon yıldızı Laura Bellizzi'den bir kızı olduğu öğrenilmişti.

Çocuğuyla birlikte California'da yaşayan Bellizzi, 2011'de hamileyken bebeğin Mel Gibson'dan olduğu ileri sürülmüş ancak TV yıldızı bu iddiaları reddetmişti. Bir kaynak, Carter'ın 9 yaşındaki kızını doğduğundan beri sadece bir kez gördüğünü öne sürerken, ünlü yazarın sözcüsü de bu iddiaları kabul etmişti.

Paris Hilton'un yedi haftalık balayı tatili - 7

Konuya ilişkin açıklama yapmayan 'un çocuktan haberdar olup olmadığıysa henüz bilinmiyor. Bir başka kaynaksa, küçük kızın, babası Carter Reum'un Hilton ile aile kurmaktan bahseden haberleri gördükten sonra kendisini dışlanmış hissettiğini söylemişti. Kaynak, çocuğun babasını tanımak istediğini ifade etmişti.

Paris Hilton'un yedi haftalık balayı tatili - 8

İKİZ ÇOCUK İSTİYOR 

, geçtiğimiz ocak ayında Carter Reum ile ilişkisinin birinci yılından sonra erkek ve kız ikiz sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisi gördüğünü söylemişti. Hilton ayrıca tüp bebek yöntemini öneren en yakın arkadaşı Kim Kardashian’ın doktoruna gittiğini sözlerine eklemişti.

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